Migración, cambio climático, Barack Obama y Kamala Harris, temas y personajes en la tercera jornada de la CND

WASHINGTON (apro) – El expresidente Barack Obama como orador estelar, la nominación oficial de Kamala Harris, como candidata a la vicepresidencia, una reforma migratoria integral y humanitaria, y el cambio climático, serán los aspectos relevantes de la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata (CND).

Bajo el lema “Una Unión más pefecta”, el expresidente Obama hablará de la urgencia de elegir a Joe Biden y a Harris como presidente y vicepresidenta, respectivamente, de Estados Unidos, para contener al país en picada que conduce Donald Trump.

“Estados Unidos no regresará a la normalidad porque la normalidad ya no es suficiente, así como nos sacará de la crisis, Joe Biden nos ayudará a reconstruirnos mejor”, indicaron en conferencia de prensa virtual los funcionarios de la campaña presidencial del partido demócrata.

En la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata (CND) de esta noche que de manera virtual y vía satélite se transmitirá desde varios puntos de Estados Unidos, el discurso de Harris como candidata y el de Obama como palanca de arranque serán los más sobresalientes.

Durante la penúltima jornada de convención, se leerá una carta dirigida al presidente Trump en materia migratoria, en la que Biden a nombre de los inmigrantes le acusará de haber provocado y de estar ejerciendo la división del mundo.

En representación de la comunidad de inmigrantes indocumentados y trabajadores, la familia Sánchez que vive en Carolina del Norte se dirigirá a la nación estadunidense para relatar los avatares que Trump ha provocado a sus hijas, Jessica, acogida bajo DACA, y a Lucy.

La familia Sánchez dará cuenta de cómo la decisión de Trump de limitar y querer eliminar el Acta de los Inmigrantes llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) convirtieron en una pesadilla la vida y sueños de Jessica y Lucy.

Enseguida, la CND transmitirá un video con inmigrantes y refugiados que se encuentran en varios puntos de la Unión Americana que darán fe de la contribución que hacen a la economía, cultura y reconstrucción de los Estados Unidos.

Los inmigrantes demostrarán con sus testimonios los efectos que en ellos ha tenido la política migratoria de Trump, que los persigue como criminales, que los ha estigmatizado y que desconoce y minimiza su labor honesta en el crecimiento económico, social y cultural del país.

Para hablar de la importancia de la contribución y liderazgo de la mujer en los Estados Unidos se presentará Hillary Clinton, la excandidata presidencial y exprimera dama, y Nancy Pelosi, la presidenta y líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes del Capitolio.

En una “sociedad perfecta”, como será el tema de esta noche, habrá que terminar con la violencia que generan las armas de fuego, y de eso hablarán la exlegisladora federal por Arizona Gabrielle Giffords y la señora DeAndra Dycus, víctimas de dicha violencia.

El cambio climático será la temática de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, y en la conversación cibernética entre varios activistas jóvenes, defensores de la ecología global.

Hilda Solis, la exsecretaria del Trabajo, establecerá los argumentos de cómo una Casa Blanca controlada por Biden y Harris conllevaría a una recuperación económica equitativa, para lo cual será secundada por la senadora federal por Massachusetts; Elizabeth Warren.

El momento estelar a la tercera jornada de la CND y bajo el lema “un liderazgo más perfecto”, será cuando el expresidente Obama describa punto por punto los errores, desaciertos e inexperiencias de la presidencia de Trump para pedir sea remplazado por Biden.

El exmandatario con quien el ahora candidato presidencial demócrata fungió como vicepresidente durante dos periodos presidenciales, encomiará al electorado estadunidense a no votar por Trump en los comicios del próximo martes 3 de noviembre.

El discurso de Obama es el preámbulo de la confirmación de Harris como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, de cuya nominación ante los 3 mil 979 delegados del partido estará a cargo Ella Emhoff, hija de Douglas Emhoff, esposo de la compañera de fórmula de Biden.

The last time I spoke at the Democratic National Convention was in 2012.

Tonight at 9 p.m. ET I’ll be back, this time accepting the nomination for Vice President of the United States. pic.twitter.com/nTl4uXDe5n

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 19, 2020