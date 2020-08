López-Gatell a gobernadores: “yo los quiero a todos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, defendió el trabajo realizado hasta ahora y dejó en claro que no miente sobre el manejo de la pandemia.

Entrevistado a su llegada a la sede donde se lleva a cabo la reunión de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores del país, el funcionario minimizó también la abierta petición que hicieron algunos mandatarios pidiéndole su renuncia, y afirmó que él no tiene enemigos y “quiere” a todos los gobernadores.

“Yo los quiero a todos. No tengo enemigos y por supuesto que no miento. Tenemos que ser responsables y no politizar la situación”, acotó López-Gatell.

El pasado 31 de julio, gobernadores de oposición, agrupados en la llamada Alianza Federalista, exigieron la renuncia inmediata del funcionario federal al considerar que no ha sabido manejar la pandemia de covid-19.

“Los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”, pidieron en el documento.

Además, los mandatarios estatales se refirieron a la actuación del subsecretario López-Gatell Ramírez, de quien, aseguraron, “no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”.

“Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población”, manifestaron.

Entre los suscritos destacaron Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco, y Jaime Rodríguez, de Nuevo León, entre otros.