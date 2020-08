Lozoya acusa a Meade de ocultar contrato leonino de Pemex con Braskem por Etileno XXI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, devela la trama de corrupción en la que intervinieron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como legisladores, además del tráfico de influencias del gobernador de Puebla Miguel Barbosa, a través de un contrato multimillonario con la empresa Braskem, en la cual era accionista Odebrecht.

Como antecedente señaló que Etileno XXI es una planta que fue la inversión más importante que hizo Braskem en México; esa planta procesa el etanol, convirtiendo el etanol en plástico.

El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etanol, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de más del 25% sobre el precio del mercado, lo que ponía en desventaja a Pemex.

“Esto lo sé porque Luis Weyll me lo informó, y después supe que dieron sobornos para gestionar la prórroga del contrato de Etileno XXI. Al respecto, recuerdo que revisando la forma de otorgamiento del contrato de Etileno XXI, me llamó la atención el acta 827 del Consejo de Pemex, (que) presidió José Antonio Meade Kuribreña, con la participación del consejero José Antonio González Anaya, quienes impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato, y simplemente lo llevaron como información de que ya se había suscrito”.

“Dicho consejo se llevó a cabo el 29 de abril del 2011, asimismo, al haber tomado las riendas de Pemex, me fue entregado un documento suscrito por el consejero Rogelio Gasca Neri, cuestionando severamente el proceso de ocultamiento de información, así como listado una larga lista (sic) de factores que evidenciaba lo desventajoso y turbio de las condiciones que favorecerían a Braskem.

No obstante, el consejero presidente, José Antonio Meade, insistió en que no tenían obligación de informar al consejo previo a la firma de un contrato por miles de millones de dólares y no se aceptaron sus comentarios.

“Así mismo, ignoraron los comentarios hechos por el comité de estrategias de inversiones sobre las elevadísimas penalizaciones por incumplimiento en la entrega del etanol y la posibilidad real de que la producción de etanol cayera, generando dichas penalidades. Lo increíble de este asunto, es que estos personajes, cuando me sucedieron en la dirección general de Pemex redujeron drásticamente el presupuesto de inversión en exploración y producción, lo cual materializó los incumplimientos que se habían alertado”.

“Sería de gran utilidad para las autoridades obtener los documentos demoledores preparados por el doctor Héctor Moreira y Rogelio Gasca Neri que constan en actas del Consejo, en el que alertaban sobre los riesgos absurdos a los que orillaron al capital de Pemex. Ahí se afirmó claramente que era dar un regalo aplicarles el descuento del 30% sobre el llamado Pirity Ethane, ya que los compradores de etanol de la zona del Golfo de México en Estados Unidos compraban del etano sin descuento alguno.”

Adicionalmente se cuestionaba un descuento del 20% sobre el precio determinado en el llamado Henry Hub, señala Lozoya.

Menciona varios apartados contenidos en un acta de consejo de Pemex con los señalamientos hechos en su momento y que “evidencian las manipulaciones instrumentadas de cara a aprobar el proyecto de Etileno XXI, como en el caso del doctor Héctor Moreira, quien advirtió que este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto Impacto.

Asimismo, que Etileno XXI se presenta como contrato de suministro cuando es realmente una decisión de enormes impactos estratégicos, lo cual representa una omisión de la administración.

Con relación a lo señalado, Lozoya destacó los comentarios que obran en actas del Consejo a partir de la página 33 emitidos por el consejero Rogelio Gasca Neri al proyecto Etileno XXI, acerca de que en el contrato existen riesgos de penalizaciones cuantiosas por volumen solicitado no entregado, que no están cubiertos…”, y alertó que según se desprende del proyecto Etileno XXI, Pemex va a estar importando gas y crudo con un 20 o un 30% de descuento respectivamente. Amén de no cobrar los costos de importación, transporte ni de separación del etanol.

“Fue en ese contexto de ese contrato de Etileno XXI, que Luis Videgaray Caso me informó que Braskem, la filial de Odebrecht, le debía dinero al grupo de Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Kuribreña, funcionarios del Gobierno Federal de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual sería pagado por conducto de Luis Videgaray Caso únicamente si les garantizaban la continuidad del contrato de Etileno XXI.”

Dicho contrato fue firmado en el año 2011-2012. Esta situación fue aprovechada por Luis Videgaray Caso para condicionar la entrega de dichos recursos a cambio de que efectivamente votaran a favor de las reformas estructurales, incluyendo la energética.

“En una reunión en febrero de 2013 en mi casa de Lomas de Bezares, Luis Weyll me comentó que Braskem al parecer había entregado sobornos en los años 2010 y 2012, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI.”

Mencionó que quienes al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade.

Continua: “Recuerdo escuchar que se la entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero a través de sus operadores, al cual apodaban ‘el Conejo’ sin tener conocimiento de a quién se referían. También mencionó que el presidente Calderón tenía conocimiento de ello. Así mismo quiero comentar que Luis Weyll me dijo que no comentara esto ya que sus socios mexicanos de IDESA eran muy conservadores y no sabían de esos pagos”.

Señala que en el primer trimestre del año 2013 recibió una llamada de José Antonio Meade, entonces secretario de Relaciones Exteriores “solicitándome dos temas a raíz de ciertas notas periodísticas. El primero, no criticar un tema de un crédito otorgado al sindicato petrolero en el año 2012, ya que él había sido parte de ese proceso, y segundo, que no criticaran y revisara contrato de Etileno XXI, ya que era muy importante para el presidente Enrique Peña Nieto y él había participado en el proceso.

Adicionalmente, cuando a Braskem-Odebrecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo, recuerdo que fueron aproximadamente 84 millones de pesos para ser entregados a los legisladores ya mencionados, que indicaba Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. El dinero era entregado por Luis Buendía Rodrigo Arteaga Santoyo y se llevaba a las oficinas alternas antes referidas, lugar en donde los legisladores enviaban por él.

Con motivo de la continuidad del contrato Etileno XXI, bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto durante el año 2014, aproximadamente se entregaron 84 millones de pesos adicionales a los ya antes referidos, de los cuales 32 millones fueron entregados a un representante de Luis Videgaray, de nombre Álvaro Rivera, con quién se tuvo contacto a través del celular 722 784 9761.

“Videgaray me dijo que él mismo gestionaría estos recursos o, en su defecto, se los entregaría a Luis Vega Aguilar, el entonces secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional de la siguiente forma:

El 11 de abril de 2014, 64 millones de pesos en Montes Urales número 425, Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México; el 21 de abril, 1280000,000.00 (sic), y el 22 de abril de 2014, 128000000 (sic) pesos, en el mismo domicilio.

Lozoya afirma que cuenta con diversos recibos de entrega que serán entregados por el señor Rodrigo Arteaga Santoyo, persona a quien se compromete a presentar cuando lo requiera esta fiscalía.

Los 52 millones 392 mil pesos adicionales fueron entregados a los mismos legisladores de oposición anteriormente referidos, así como otros funcionarios de alto nivel

A los legisladores de oposición de Acción Nacional, les fueron entregados al operador de ellos de nombre Rafael Carabeo, en las oficinas de Montes Urales 425.

Todos del 2014, el 29 de abril, 6 millones de pesos; el 14 de julio, 12 millones; 24 de julio otros 12 millones de pesos.

Asegura que tiene evidencia de dichas entregas, acuses de recibo y videos de una de las entregas, el cual será entregado por Rodrigo Arteaga Santoyo, a quien presentará ante la Fiscalía.

Los acuses indican la cantidad de dinero recibida en efectivo y la firma de quién los recibía, asimismo, en el video se escucha claramente la voz de uno de los testigos que entrega el dinero en efectivo, un diálogo en torno a las cantidades, y claramente la voz de todos los intervinientes en la entrega del soborno. En este acto se exhibe el contrato de prestación de servicios de Rafael Carabeo en el Senado de la república.

Por instrucciones de Luis Videgaray se entregaron, el 15 de septiembre de 2014, recursos que suman 83 millones 900 mil pesos a los siguientes funcionarios; José Antonio González Anaya 43 millones 900 mil pesos, y a José Antonio Meade Kuribreña 40 millones de pesos. Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 40 millones de pesos a Carlos Treviño Medina.

“De igual forma, Luis Videgaray caso me instruyó recibir al senador Miguel Ángel Barbosa Huerta y atender su petición, la cual consistía en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales en la Ciudad de México. Dicha petición ya me la había adelantado Luis Videgaray Caso y su visión era que, a cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la reforma energética.”