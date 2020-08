Avalan candidatura de Harris a la vicepresidencia de EU; Trump es una amenaza: Obama

WASHINGTON (apro).- Al tiempo que Kamala Harris fue avalada este miércoles como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, el expresidente Barack Obama alertó sobre la amenaza que representa para la democracia la reelección de Donald Trump.

“No ha crecido en el trabajo como presidente porque está imposibilitado”, inició Obama su participación en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata (CND) que se celebra de manera virtual y vía satélite en Milwaukee, Wisconsin.

“Y las consecuencias de ese fracaso son severas: 170 mil estadunidenses han muerto, millones de empleos han desaparecido, se desataron nuestros peores impulsos, se minimizo nuestra orgullosa reputación en el mundo, y nuestras instituciones democráticas están bajo una amenaza como nunca”, arremetió.

Muy a su estilo de gran orador, Obama hizo una revisión del mandato de Trump, destacando que nunca éste entendió ni la seriedad, ni la responsabilidad, ni los principios que implica la presidencia.

“No ha demostrado interés en lograr una base común, ni utilizar el poder de su oficina para ayudar a nadie que no sea a él y a sus amigos. Su interés es usar a la presidencia como programa de televisión en vivo para llamar la atención que el busca”, machacó el expresidente.

Antes que Obama diera su discurso ante la CND, Hillary Clinton, la exprimera dama y excandidata presidencial demócrata, quien hace cuatro años fue derrotada en los comicios presidenciales por Donald Trump, habló de que hay personas que quisieran rehacer el pasado para evitar el presente.

Speak truth, @BarackObama. At a time when Americans needed leadership, Trump failed.

It didn't have to be this way. pic.twitter.com/KDbby1CyfA

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2020