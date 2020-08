Anaya formaliza demanda contra Lozoya; “la verdad está de mi lado”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras ser acusado de recibir casi siete millones de pesos de Emilio Lozoya cuando era diputado federal, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés presentó esta mañana una demanda de daño moral contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque “la verdad está de mi lado”.

“Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado”, anunció Anaya en sus redes sociales, anexando la carátula del escrito presentado a las 9:19 horas.

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

Casi a la misma hora que Anaya, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury también respondió, a través de su cuenta de Twitter, a la acusación de Lozoya de haber recibido millones de pesos en sobornos a través de Rafael Caraveo, secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado. “Ningún delincuente confeso manchará mi nombre”, subrayó.

— Jorge Luis Lavalle Maury (@JLavalleMaury) August 20, 2020

Lavalle, allegado a Felipe Calderón, dijo que la relación con Caraveo “no me incrimina”, y se dijo dispuesto a cooperar con las autoridades.

“Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Con la certeza de que durante mi paso por el servicio público actué siempre con rectitud, me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad. Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”.

El candidato presidencial de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de la República en 2018 es asistido por el abogado Esward Martín Regalado, quien fue también su abogado en las elecciones de ese año y aspiró a ser el primer fiscal de la Ciudad de México.

Desde anoche, tras difundirse la denuncia de Lozoya, en la que lo acusa de haberle entregado 6 millones 800 mil pesos para apoyar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Anaya adelantó que presentaría una demanda por daño moral.

“Se suele decir que el que calla otorga: yo no callo ni otorgo. La historia se repite. Esta película ya la vi y la viví́: durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la Presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables, y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí́ un delito”.

Y amagó: “Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé́ mi honor y seguiré́ luchando para cambiar a México. Acusado por Emilio Lozoya Austin”.