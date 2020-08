Trump dice desconocer supuesto fraude de Bannon; reitera “cacería de brujas” por sus impuestos

WASHINGTON DC, EU (apro). – Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que la exigencia de un juez federal de que dé a conocer sus pagos tributarios es parte de una cacería de brujas, y tildó de un evento triste el arresto y encausamiento por fraude de su exasesor Steve Bannon.

“La Suprema Corte determinó que, si es una expedición de pesca, no tengo porque hacerlo”, comentó Trump ante el fallo de una corte federal que avaló la petición de que el mandatario exponga sus pagos tributarios como se lo exige una demanda interpuesta en Manhattan, Nueva York.

“Pero lo más importante, esto es la continuación de una cacería de brujas, la más grande en la historia. Nunca ha habido nada parecido que la gente quiera examinar todo lo que ha hecho, encontrar si hay una coma colocada fuera de lugar”, lamentó el mandatario.

Durante la sesión de fotografías en la Oficina Oval de la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, el presidente de Estados Unidos agregó que la Suprema Corte de Justicia no debería permitir que lo obliguen a revelar lo que ha venido ocultando.

“Probablemente el asunto terminara en manos de la Suprema Corte”, añadió Trump durante la sesión de preguntas y respuestas con los reporteros y dando a entender que su equipo de abogados apelara al fallo en su contra sobre sus responsabilidades tributarias.

Cuestionado sobre el encausamiento judicial en contra de Bannon y otras tres personas acusadas de defraudar con cientos de miles de dólares a ciudadanos y el sector privado en un proyecto de recolección de fondos para financiar la construcción del muro en la frontera con México, el mandatario lamento la situación.

“Me siento muy mal… no sé nada sobre el proyecto que no sea el que no me gusto leer sobre eso… creo que es algo muy triste para el señor Bannon, es sorpresivo, no conozco a la otra gente que está involucrada; pero es muy triste, muy triste”, manifestó Trump.

Los dos acontecimientos se dieron a conocer justo horas antes de que Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, suba al estrado para cerrar Convención Nacional de su partido y dar a conocer su plataforma de gobierno con miras a las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El caso Bannon y la exigencia de transparentar el pago de impuestos del presidente, podría tener efectos tóxicos para la celebración de la Convención Nacional Republicana (CNR) de la próxima semana en la que Trump será nombrado candidato presidencial por segunda vez.

Respecto al caso de Bannon, quien fuera también jefe de su campaña electoral en la última etapa del proceso de hace cuatro años y su principal asesor el inicio de su mandato, la prensa lo cuestionó sobre si esto no expone una cultura de corrupción y delitos de su gobierno.

“Hubo anarquía en el gobierno de (Barack) Obama, ilegalmente espiaron a mi campaña y si miran todos las cosas y escándalos por los que pasaron se puede ver un tremendo caso de violación de leyes”, respondió Trump a la pregunta sobre el caso Bannon.

Incluso ahora que su exasesor está encausado judicialmente en Nueva York, el presidente afirmó que la construcción del muro en la frontera con México no debe ser financiado por el sector privado, porque es muy complejo y grande el plan de infraestructura.

“No quiero estar asociado con eso, hemos construido un muro poderoso que es virtualmente imposible de penetrar, es muy, muy duro, muy fuerte, y es todo lo que quería la Patrulla Fronteriza”, arremetió el presidente para deslindarse del caso de corrupción de Bannon.

El ahora exasesor presidencial acusado de fraude estaba programado como uno de los oradores importantes y estelares de la CNR, el partido que postulará a Trump por segunda ocasión ya borró de la lista de ponentes a Bannon.