Sheinbaum reporta incremento de hospitalizaciones previo al anuncio semanal del semáforo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día antes del anuncio del semáforo epidemiológico para la siguiente semana en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ayer hubo un incremento en el número de hospitalizaciones por Covid-19 en la capital.

También comentó que ayer en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se acordó que el semáforo epidemiológico que emita la Secretaría de Salud federal será solo “indicativo” y que los estados podrán acordar con la autoridad federal el color en el que estarán; además, se incorporaron algunos otros indicadores, pero dijo que ya los anunciarán las autoridades correspondientes.

Al término de la presentación de trabajos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en la alcaldía Benito Juárez, Sheinbaum Pardo aseguró que “ayer tuvimos un crecimiento en el número de hospitalizados; estamos esperando los siguientes días y, evidentemente, buscar el mecanismo en que puedan abrir algunas otras actividades económicas con todos los mecanismos de sanidad indispensables, que también ya llevan muchísimos meses sin poder abrir”.

Esta semana es la octava que la CDMX permanece en semáforo naranja, aunque el gobierno capitalino adelantó la apertura de varias actividades económicas para ayudar a la economía de los habitantes.

Acuerdo en Conago sobre el semáforo

Sheinbaum Pardo aseguró que en la reunión de la Conago con el gobierno federal que hubo ayer en San Luis Potosí “se incorporaron algunos otros indicadores y hubo el acuerdo general de que sea indicativo el semáforo del gobierno de México y los estados podrán, en la medida de lo posible, acordar con el gobierno de México para que no haya diferencias, pero es un semáforo indicativo”.

Respecto a los otros indicadores, dijo que hubo un acuerdo en el Consejo Nacional de Salud con los estados y la CDMX para poder definir los semáforos. “En la media en que hay un acuerdo en cómo elaborar el semáforo, el color del semáforo, habrá menos desacuerdos en la medida en que los indicadores están definidos”.

La mandataria agregó que “a lo mejor hubo un desacuerdo en que la federación, la Secretaría de Salud puso un semáforo y el estado decía ‘no, ese semáforo no corresponde’. En ese sentido es indicativo (el semáforo), pero en la medida en que haya acuerdos de cómo se construye el semáforo, pues va a haber mucho menos diferencias entre lo que opina un estado de la República y lo que opina al Secretaría de Salud”.

No obstante, aclaró que aun con ese acuerdo, los estados no serán sancionados si no siguen el acuerdo.