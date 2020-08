Tras ser etiquetada como #LadyChanel, Lourdes Mendoza anuncia demanda contra Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de ser tendencia en Twitter como #LadyChanel, y #LadyPediche tras ser señalada por Emilio Lozoya de recibir bolsas Chanel, pedir que le pagaran la colegiatura de su hija o ser parte de una lista de periodistas que recibían dinero de Luis Videgaray Caso, la columnista Lourdes Mendoza anunció que demandará al exdirector de Pemex.

En su cuenta de Twitter @lumendoz escribió: “Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus. Mis columnas hablan por mí, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré”, y compartió el extracto de la denuncia donde el exdirector de Pemex afirmó:

“Quiero añadir que en el marco de la reunión donde Luis Videgaray Caso me dijo que él conseguiría los recursos en efectivo, hubo un tema adicional que, me parece, refleja el abuso sistemático que se ejerció a escala gubernamental: Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza”.

En el resto de la denuncia se señaló: “Una vez que se recibieron las maletas de dinero, dicha bolsa fue comprada por un monto de entre 4.000.00 a 5.000.00 dólares americanos (equivalente a moneda nacional), en una tienda de la zona de Polanco y entregada a Lourdes Mendoza. Ella mandó decir que con eso ‘se veía muy guapa’, pero que por favor consideráramos pagar la colegiatura de su hijo/hija, ya que la empresa que la ayudaba con este tema siempre se retrasaba.

“En mi siguiente reunión, pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: ‘tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de $50.000.00 a $100.000.00 pesos mensuales. Es la única forma de ganar a Osorio Chong que me quiere desplazar”.

Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus . Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. pic.twitter.com/XpN608fMFd — Lourdes mendoza (@lumendoz) August 20, 2020

Por esta información, en redes sociales la etiquetaron para enviarle mensajes reprobando su actuación y hasta le recordaron diversas publicaciones que hizo a favor de Videgaray Caso, como la fotografía donde aparece develando su retrato y donde la periodista escribió: “Cómo ven? Yo tomé esta foto en Palacio Nacional en la develación del retrato de @LVidegaray y me la robaron en el face!!!”

El 23 de agosto de 2017, en la misma red social, redactó: “Antes q nada quiero agradecerle al pdte @EPN que me ha dado las mejores oportunidades y confianza y xq siempre ha estado ahí @LVidegaray”.

En otro tuit, señaló: “Agradezco la presencia de un góber, pero sobre todo de un amigo que siempre ha estado @LVidegaray a @eruviel_avila”.

La usuaria @MemelYamelCa publicó una foto de Mendoza y la sobrina del expresidente Felipe Calderón y señaló: “Y bueno, para no fallarles y antes que lo borre: #LadyChanel es amiga de hace años de Mariana Gómez del Campo”.

La fotografía de la captura de pantalla de la cuenta de Mendoza en Instagram, la periodista comentó: “Muchoooos años de amistad!!!!! #tequiero @marianagdelc” y ella le respondió: “Mana, felicidades por ayer. Te quedó todo increíble. Cuidaste todos los detalles”.

Mendoza es columnista del periódico El Financiero, Grupo Expansión y Eje Central, y colabora en la mesa de análisis República MX de canal ADN40. Fue parte del grupo fundador del canal Proyecto 40 y es directora del portal digital Noticias en la Mira.