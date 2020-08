Vecinos dan golpiza a enfermera por miedo a que los fuera a contagiar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carolina Lira, enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en el estado de Guanajuato, denunció que ella y su familia fueron atacadas afuera de su domicilio por personas que temían ser contagiadas de covid-19.

En un video, la enfermera relató que su madre y tíos fueron golpeados también a pesar de ser personas de la tercera edad, mientras que ella fue lesionada con golpes y patadas en la cabeza, cuello, pecho y abdomen.

Carolina contó que ya habían sido amenazados en mayo pasado por los agresores, los cuales intimidaron a su familia en varias ocasiones y el día del ataque mencionaron que no les podían hacer nada porque pertenecían al Partido Acción Nacional (PAN).

Luego del incidente Carolina acudió a realizar la denuncia ante las autoridades y a recibir atención médica al hospital donde labora, el cual ya emitió un comunicado repudiando los hechos y señalando que se encuentra en comunicación con las autoridades del municipio, el estado y la Fiscalía General de Guanajuato para asegurarse que se realicen las investigaciones.

Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 99 exigió a las autoridades que sancionen estos hechos, que atentan contra la integridad física y emocional del personal de las diferentes instituciones de salud.

Lira comentó que sus compañeros del hospital se encuentran indignados por los hechos y resaltó que actualmente el personal de salud ya sabe cómo evitar la propagación del virus al ponerse y quitarse el equipo de protección correctamente y bañándose a altas horas de la madrugada para evitar llevar el virus a sus casas.

Asimismo, señaló que es indignante la violencia contra el personal de salud, en el que se incluyen enfermeros, médicos, personal de limpieza, camilleros entre otros. “Todos estamos en riesgo de esta enfermedad y ahora tenemos que cuidarnos de la gente ignorante que no sabe que no traemos el virus en la mano y que nada más con que te digan (…) te voy a contagiar”.

Carolina insistió: “Ya no nos violenten. El dolor físico está, traigo mucho dolor, traigo esfinges, lesiones en mi pecho, en mis rodillas, pero es más el dolor emocional, la impotencia y la frustración y coraje, no solo por mi persona, sino por mi madre, por mi tío, personas de la tercera edad, que dos hombres, mujeres abusen de esta forma, no se vale”.

“Nosotros hemos padecido miedo, frustración, lesiones en nuestros rostros, un equipo de protección personal. Hemos vivido estrés, insomnio. Yo creo que todos mis compañeros, todo el personal de salud que estamos aquí, que nos gusta nuestra profesión, si estamos es porque la adoramos, porque la amamos, y no es justo que, por gente como esta, violenta e ignorante, estemos padeciendo esta situación”, concluyó.

Melisa Carrillo

