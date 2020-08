Graban a Pío López Obrador recibiendo dinero supuestamente para campaña de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue videograbado recibiendo dinero para supuestamente fortalecer a Morena en el estado de Chiapas, de cara a los comicios presidenciales de 2018.

En videos difundidos por el portal informativo Latinus, aparecen Pío y David León Romero, propuesto por el presidente como director de la empresa para distribución de medicamentos, quien le entrega al hermano del mandatario paquetes con los recursos.

León Romero reaccionó en redes: aceptó que recolectó recursos para Morena en 2015, cuando era consultor, no funcionario público, y adelantó que no tomará protesta a su nuevo cargo para no afectar al gobierno de López Obrador.

“Debe tener aprox. 5 años de antigüedad (los videos). De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades.

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx”, publicó en su cuenta de Twitter.

El 30 de julio anterior, el presidente catalogó a León Romero como “uno de los mejores servidores públicos” de su gobierno, y por ello lo nombró a cargo de la nueva distribuidora de medicinas.

El reportaje de Latinus da cuenta que el mismo León Romero fue quien grabó los materiales en 2015.

Pío López Obrador fue fundador de Morena y operador del partido en el sur del país.