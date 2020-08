Dinero entregado a Pío fue para campañas de 2015 en Chiapas: AMLO

Aguascalientes, Ags.- Rodeado por el escándalo de los videos en donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo paquetes de dinero por parte de David León, para las campañas electorales de Chiapas en 2015, Andrés Manuel López Obrador aceptó que fueron aportaciones “para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente…nos ha financiado el pueblo, dijo”.

El mandatario añadió que el monto entregado a su hermano, aproximadamente dos millones de pesos, no se equipara con los 200 millones de dólares que desviaron ex funcionarios de acuerdo con las declaraciones de Emilio Lozoya, extitular de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto.

“Pero no es así, no somos iguales, en este caso del video de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no es solo es el monto del dinero, no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millone de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos. No solo es eso, es el fin de esto que se está ventilando”. declaró.

López Obrador aseguró que sabía de la existencia de los videos donde aparece su hermano Pío, desde hace seis días, y solicitó tanto a su hermano como a David León, propuesta del Gobierno Federal para ocupar la empresa del estado que coordinara la entrega de medicamentos del sector salud no ampararse contra las investigaciones que podrían derivar del caso.

“Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir que todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación. La idea es dañar pero no lo van a lograr, hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de eso, siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila, por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío”, añadió.

Abundó:

Sobre el nombramiento de David León, el presidente pidió que no tome protesta en el cargo para el que fue propuesto, y dé las explicaciones necesarias sobre la entrega de los recursos.

Finalmente, el mandatario dijo desconocer si el recurso fue fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante las elecciones del 2015, y también aseguró que aquél tiempo no tuvo conocimiento de la entrega del recurso.