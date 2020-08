Javier Duarte se mofa del Ferrari como obsequio a Peña

XALAPA, Ver. (apro).- Desde el Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa se mofó de las afirmaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, al asegurar que el exgobernador de Veracruz le regaló un Ferrari clásico al expresidente Enrique Peña Nieto durante una celebración del Día de la Marina en el Puerto de Veracruz.

En un hilo en su cuenta de Twitter, Duarte afirma: “Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”.

La alusión del exgobernador priísta refiere a una familia de caciques priístas y restauranteros en el municipio de Boca del Río.

Ramón Ferrari fue secretario de Agricultura en el sexenio de Miguel Alemán, Alfredo Ferrari fue líder estatal del PRI en el sexenio de Duarte y Antonio Ferrari fue secretario de Finanzas en el ocaso del último sexenio priísta en Veracruz.

Prosigue Duarte: “en mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno. 2/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

Sin embargo, en Facebook, una extrabajadora del Museo Interactivo de Xalapa (MIX) aseguró que el Ferrari rojo formaba parte de una colección de autos antiguos propiedad del Gobierno del Estado; algunos de ellos, incautados por el SAT derivado de impago de impuestos.

El exdirector del MIX que permitió la salida del auto habría sido Francisco Naredo Galindo, exfuncionario del DIF al mando de Karime Macias.

“Por si no sabían, por 4 años fui guía del Museo. El famoso regalo de Duarte a Lord Peña, es una pena que el auto haya caído en manos de rateros, que no saben el esfuerzo y el trabajo del equipo del MIX para tenerlo en buenas condiciones siempre”, fustigó la extrabajadora en su Facebook.

La exempleada del MIX –hoy convertido en Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnologico– reprochó que mientras el Ferrari fue sacado del museo, los exempleados que trabajaron ahí ya cumplieron tres años sin recibir sus salarios e indemnización y por despido injustificado.

Cuando la publicación se empezaba a hacer viral entre cibernautas veracruzanos, la extrabajadora borró su post media hora después y a la hora eliminó su cuenta de Facebook. El Ferrari rojo durante años estuvo en exhibición en el MIX.

En la denuncia de hechos de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República y filtrada a medios de comunicación se señala que Duarte se le acercó a Peña Nieto en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente con las llaves del Ferrari y fotografías del auto italiano.

Ya en el avión presidencial, Enrique Peña dijo a sus acompañantes: “Miren lo que me regaló Duarte”. Según el testimonio de Lozoya, el expresidente Peña pidió vino español Vega Sicilia para celebrar.