Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero: Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Durante la inauguración del Paseo de las Heroínas en la Ciudad de México, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, aludió a la videograbación de su cuñado, Pío López Obrador, recibiendo dinero de David León Romero.

En su discurso de casi 7 minutos, en los que mencionó al menos cinco veces la palabra “dinero”, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a este tipo de actividades realizadas por personajes históricos, incluyendo a Leona Vicario, heroína de la Independencia de México y declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842 y quien financió a la insurgencia con su propia fortuna.

“Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucháramos por la Independencia”, señaló.

En el evento realizado en el Monumento a la Independencia, en la Ciudad de México, Gutiérrez Müller se refirió al linaje femenino que dio mucho a las causas democráticas, “incluido el di-ne-ro, dinero, aportaciones económicas”.

Antaño, subrayó, no podían ser filmadas, pero a lo largo de doscientos años de historia se ha apoyado “felizmente” a la causa, incluyendo, dijo, “la última de las transformaciones democráticas de México”.

Siguió: “Muchísimas mujeres, muchísimos hombres que hemos dado lo que tenemos: inteligencia, palabras, dinero o zapatos, comida, como nuestras ancestras, y debemos sentirnos muy orgullosas porque todo esto ha sido motivado por una causa, no por el interés personal.

“Yo creo que ninguna de las mujeres de las que está aquí puede no sentirse orgullosa de haber aportado hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente diciéndole al mundo entero: ‘somos una nación independiente, digna, democrática y libre’”, destacó, entre aplausos, aludiendo a la polémica sobre los videos de Pío López Obrador.

Continuó: “Y, en particular, me siento muy contenta, muy contenta, porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario. Ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes antiindependentistas y que también dio dinero, no la grabaron”.

Después se dijo orgullosa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque son ejemplo de mujeres que han luchado, desde hace muchos años, por la democracia y por las mujeres.

“El próximo año celebraremos el bicentenario de la consumación de la Independencia de México. Este acontecimiento no puede pasar inadvertido porque en esos doscientos años, cuando menos, de Independencia, a la par que los hombres, las mujeres que nos precedieron, lucharon todos los días, en todos los momentos que se requirió para darnos la patria que tenemos el día de hoy”, destacó.

En ese sentido, invitó a quienes la escuchan a que recuerden a su madre, a su abuela, a su bisabuela, a su tatarabuela porque ella no dudo que, vivas o muertas, fueron forjadoras de la patria.

“Primero, porque tuvo a ese familiar tuyo y supo sobrevivir en los mejores y en los peores tiempos, de hambruna, de peste, de epidemias, de enfermedades, de desempleo, de gobiernos corruptos y, seguramente, de manera tangencial o preponderantemente al frente participó en alguno de los muchos movimientos que, a lo largo de doscientos años, nos tienen hoy aquí como un país erguido, firme, digno, democrático”, destacó.

Esa abuela, esa bisabuela, esa tatarabuela seguramente dio a alguien de comer, seguramente, en algún campamento de guerra, por decir, en la reforma, mientras Benito Juárez buscaba restaurar la República ante la invasión del Imperio Francés a través de Maximiliano de Habsburgo, señaló a manera de ejemplo.

Además de la develación a la estatua de Leona Vicario, se presentó la denominada “Mexicanas Anónimas Forjadoras de la República”, de la cual, Gutiérrez Müller señaló que sería la cual coronaría a todas las mujeres históricas de las que no se supo su nombre y quedarán en el anonimato porque antaño no podían participar de manera visible en la política o en las luchas democráticas de la nación.

Sobre el dinero que David León Romero entregó a Pío López Obrador, el presidente señaló que se trató de donaciones de la gente para reforzar al ya creado partido político Morena en 2015, año en el que participó, por primera vez, en un proceso electoral.