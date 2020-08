Carlos González gana amparo en medio de la disputa por la Federación Mexicana de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), Carlos González, ganó un juicio de amparo para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no registre a la directiva que encabeza Mario Chávez como presidente de dicha organización.

Desde enero pasado, dos grupos de la FMT se disputan la presidencia. El grupo disidente que encabeza el regiomontano Mario Chávez realizó una asamblea para desconocer a José Antonio Flores como presidente y donde él mismo fue electo en ese cargo, mientras que, por otro lado, Flores realizó su propia asamblea para reelegirse por un segundo periodo.

Posteriormente, en junio, el grupo de Flores llevó a cabo otra asamblea donde Carlos González fue elegido presidente de la FMT para el periodo 2020-2024.

El grupo de Chávez cuenta con el respaldo de la Conade, por lo que mediante el oficio SD/77/2020 la subdirección del Deporte inscribió a esa directiva en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), lo que significa que cuenta con el aval de la dependencia federal.

Por otro lado, mientras Flores fungió como presidente de la FMT, contaba con el reconocimiento del Comité Olímpico Mexicano (COM), organismo que hasta este momento no se ha pronunciado acerca de si avala o no a la nueva directiva que encabeza González.

De acuerdo con lo que marca la Ley General de Cultura Física y Deporte, una federación deportiva debe contar con el respaldo de su federación internacional, del COM y de la Conade para operar en México y recibir recursos públicos.

“Resulta procedente conceder la suspensión definitiva solicitada para que los efectos y consecuencias del oficio SD/77/2020 emitido por el subdirector del Deporte de la Conade no surtan efectos hasta en tanto se resuelva en lo principal el presente asunto, lo cual implica que no se realice la anotación que refiere en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte”, se indica en la notificación del expediente 642/2020.

En el escenario de la disputa actual, tanto Carlos González como Mario Chávez se ostentan como el presidente legítimo y se señalan uno a otro de haber torcido el número de votos que cada asociación estatal tuvo para apoyarlos en sus respectivas asambleas.