Osiris Hernández, excolaborador de Anaya, rechaza acusaciones de Lozoya: “son una mentira”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Igual que lo han hecho otros panistas, Osiris Hernández, excolaborador de Ricardo Anaya Cortés, negó vía Twitter los señalamientos en su contra que aparecen en la denuncia de Emilio Lozoya Austin como enlace del excandidato presidencial en la Cámara de Diputados, para recibir dinero de parte del excanciller Luis Videgaray Caso.

“Siempre me he conducido con rectitud y honestidad, los señalamientos que han hecho en mi contra son una mentira. Agradezco las muestras de apoyo y cariño que he recibido”, escribió en su cuenta de Twitter @osirishp, donde se presenta como “#Queretano, #Panista, aprendiz de la vida, amigo de corazón”.

En su denuncia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señala: “En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo.

“En dicha reunión él me comentó sus aspiraciones por ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a la gubernatura.

“El mensaje era claro. Fue así que, en la primera semana de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de Escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó un apoyo a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández, con teléfono celular +521 4424354856.

“La entrega de dinero fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. Se cuenta con otro número desde el que me extorsionaba Ricardo Anaya +525545112335. La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

El tuit de Osiris Hernández generó diversas reacciones, muchas de apoyo, pero no así otras, como @RGarcias70, quien le respondió: “Javier Lozano @JLozanoA también decía lo mismo, que es inocente… y mira…”

ArturoFloresHe6 lanzó: “Estás vinculado”. @Carlos071647671: “Ahora resulta que todos son inocentes”.

@RGarcias70 insistió: “Pues ponte trucha porque sabes mucho y te van a querer callar, buzo caperuzo. Jajajaja”, o @textosaurio65 que le advirtió: “Hay videos que te mencionan como el chalán de Anaya, ¿cuánto te tocó?? Ya valiste”. Y @josefelizmar: “Hojala (sic) y tengas pruebas para empinar a Anaya. Si no hablas y demuestras tu inocencia ya te cargó la chi…”.

Ricardo Anaya fue secretario particular de Francisco Garrido Patrón durante su gestión como gobernador de Querétaro, de 2003 a 2009, pero rompieron cuando el primero logró controlar al PAN en la entidad y en el Congreso local, y después apoyó a Roberto Gil Zuarth para la dirigencia nacional del albiazul, en 2010.

En 2018 se filtró un video donde el hermano de Manuel Barreiro, socio de Anaya, involucrado en presunto lavado de dinero, relató el esquema para transferir fondos sin comprobar para financiar de manera ilegal la campaña presidencial del panista, que también fue apoyada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

