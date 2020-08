LadyTacosDeCanasta: Me dieron un lugar para vender, donde nadie me va a quitar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vendedora de tacos de canasta en el Centro Histórico, a quien policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) despojaron de su bicicleta y canasta, se manifestó “impactada” porque las autoridades capitalinas le pagaron sus tacos y le dieron un lugar fijo para venderlos, en Pino Suárez.

En su cuenta de Facebook, la comerciante muxe, conocida como #LadyTacosDeCanasta, escribió: “Buenos días. Gracias a todos por sus muestras de cariño, mi corazón se siente feliz de saber que cuento con mucha gente. #EstoyImpactada.

“Nosotros trabajamos de manera honrada, salimos a la calle a buscar un sustento, no a delinquir y la agresividad de las autoridades nos deja claro que aquí en México uno tiene que ser ratero para que te dejen ser y no se vale”.

Nota relacionada: Envían a Asuntos Internos a 6 policías tras agresión a #LadyTacosDeCanasta

Luego agradeció a la directora general de Gobierno, Adriana Contreras Vera, “y Lupita Collado” –sin especificar quién es–, porque, dijo, “la bicicleta se recuperó, me pagaron los tacos y me dieron un lugar para vender donde nadie me va a quitar, ahí en Pino Suárez”.

Añadió: “Mi lucha sigue. #NuestraLuchaSigue y me mantendré de pie para seguir trabajando honradamente. Las cosas pasan por algo y estoy bendecida. Próximamente nos estamos viendo en Pino Suárez, pronto les mando mi ubicación exacta para que vayan a comer de nuestra tradición chilanga, los espero con la canasta abierta. #LluviaDeBendiciones #ConLosTacosNo Gracias #Axel por traer la bicicleta a casa!”

Ayer, policías auxiliares agredieron a “Marven” y le quitaron su bicicleta y su mercancía. Ella documentó los hechos en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, y su caso se hizo viral en redes sociales.

“Nos tratan como si fuéramos viles rateros, no estoy robando ¡culeros! Estoy tratando de vivir. No nos dejan trabajar”, narró, mientras otros comerciantes y vecinos reñían con la policía para recuperar la bicicleta.

Ella contó que tiró los tacos de canasta que llevaba para la vendimia, con la intención de que no fueran decomisados por los policías, quienes querían llevarla al Ministerio Público, según dijo.

Después de los hechos, la SSC informó que seis policías fueron llamados a comparecer en la división de Asuntos Internos para que explicaran lo ocurrido.