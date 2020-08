La Lotería Nacional reconoce la trayectoria del músico Pepe Arévalo con “cachito”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Con el sorteo Zodiaco número 1496, la Lotería Nacional celebra los 60 años de trayectoria del reconocido, pianista y director de orquesta Pepe Arévalo; el músico que le ha ganado a la pandemia tendrá a fines de este mes un concierto virtual para sus seguidores.

Los “cachitos” que ya circulan en puntos de venta y expendios de periódicos, tendrán su sorteo en el Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería Nacional de esta ciudad, este domingo 23 a las 20 horas, en un acto con cupo máximo para 60 personas –debido al tema sanitario– que se transmitirá también a través de las redes sociales de la Lotería, según informó Josué Arévalo, actor, productor e hijo de la leyenda musical.

La imagen del intérprete del celebre tema “Oye Salomé” se encuentra en dos millones 400 mil cachitos, cada uno con un costo de 20 pesos, y en total se sortean 24 millones de pesos, siendo el premio mayor de siete millones.

Discípulo de Rubén González (pianista de Buenavista Social Club), leyenda del son cubano, y pianista de importantes artistas como Toña La Negra, Daniel Santos, Silvestre Méndez, Pepe Jara y Fernando Fernández, así como artífice del movimiento musical “La rumba es cultura” promovida en los años setenta, la celebración por las seis décadas de trayectoria de Arévalo que se cumplieron en 2018 hace eco todavía este año pese a la contingencia derivada por el covid-19.

“Me halaga que me celebren, aunque nunca lo he buscado, pero me halaga más seguir tocando”, comentó a la Agencia Proceso el año pasado con motivo de presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional y el Multiforo Tlalpan.

Esto luego de sendas presentaciones a lo largo del año pasado con colaboraciones con personalidades como el flautista Horacio Franco, el roquero Javier Bátiz, Susana Zabaleta, Laura Zapata, Ana Cirré, Rodrigo de la Cadena, Rosy Arango, Javier Bátiz y la Agrupación Cariño.

Aunque Pepe Arévalo y sus Mulatos pararon actividades y proyectos debido a la contingencia sanitaria, han logrado salir avante y prueba de ello es el último concierto virtual que realizaron el pasado 8 de agosto con el cual se deleitó a seguidores. Y lo harán de nuevo a finales de este mes, con una nueva presentación cuyos datos se podrán consultar en breve en la cuenta Facebook del músico “Pepe Arevalo y sus Mulatos-Salsa Fans”.