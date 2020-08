Lukashenko ordena al ejército que “defienda la integridad territorial de Bielorrusia”

MADRID (Europa Press).– El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó este sábado a su cúpula militar que tome todas las medidas necesarias para proteger la integridad territorial del país ante lo que percibe como maniobras de desestabilización de las potencias occidentales, luego de las polémicas elecciones presidenciales de hace dos semanas.

“Les he dicho que hay que defender ante todo la perla occidental de Bielorrusia, cuyo centro está en Grodno y tomar medidas más estrictas para que defiendan la integridad territorial de nuestro país”, dijo Lukashenko durante un discurso en esta provincia en el oeste del país que limita con Polonia y Lituania, donde Bielorrusia tiene previsto realizar unas maniobras militares tácticas entre el 28 y el 31 de agosto.

El presidente bielorruso denunció que la OTAN, al aumentar su presencia en las fronteras del país, apoya la desestabilización en el país. “Las acciones y declaraciones correspondientes de países occidentales ya son una intervención directa en la situación en Bielorrusia”, ha denunciado según recoge la agencia estatal BelTA.

El viernes, Lukashenko hizo una llamada a la unidad nacional, durante un discurso ante una empresa agrícola en el que prometió que pronto atajaría las protestas en la capital, Minsk, que exigen su dimisión.

“En Minsk hay descontentos. Es natural. Mientras tanto, no tiene que preocuparles, es mi problema que debo resolver, ya lo estamos haciendo. Lo conseguiremos dentro de unos días”, aseguró el presidente.

