Las panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López denuncian a Pío López ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por recibir sobres de dinero de David León Romero en 2015, presuntamente dos millones de pesos, como quedó registrado en videos que fueron difundidos la semana pasada.

Las senadoras acudieron este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia que está suscrita por otros 10 legisladores de la bancada del PAN en el Senado, entre ellos Lilly Téllez y el coordinador Mauricio Kuri.

“Que se investigue lo que todo mundo vio en televisión, que son dos videos y un audio donde claramente un funcionario público, ahora exfuncionario le está dando dinero, por cierto, en fajitos bien acomodados, al hermano del presidente”, dijo Xóchitl Gálvez en conferencia de prensa.

. @SenadoresdelPAN presentamos denuncia ante @FGRMexico para investigar videos donde se evidencia a David León y Pío López por conductas probablemente constitutivas de responsabilidad penal. Esperamos el fiscal trabaje de manera imparcial y el Presidente se mantenga al margen. pic.twitter.com/KpiNkhAUSw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 24, 2020

En la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos señalan que se debe investigar la entrega de dinero en efectivo en cantidades que exceden los límites establecidos en la ley para campañas electorales y la posible comisión del delito de defraudación fiscal, luego que Andrés Manuel López Obrador reconociera la entrega de ese dinero, justificando que se trataba de “aportaciones” a su movimiento.

“Se cometen varios tipos de delitos, entre ellos, el peculado, el peculado electoral y el lavado de dinero. Es claro que hay un financiamiento ilícito a campañas. Y por supuesto que los que nosotros venimos hoy a decirle a la Fiscalía es estos son los hechos”, manifestó por su parte la senadora Kenia López.

DEBES LEER:

“Hay una intención clara de evadir la ley. El dinero en las campañas no se entrega en bolsas, no se entrega en montones, en sacos de dinero metidos en bolsas. La ley claramente establece que se tiene que depositar en una cuenta bancaria o a través de un cheque. Esto no sucede, y por supuesto es una irregularidad”, añadió.

Las panistas piden que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) informen si dichas “aportaciones en efectivo” fueron reportadas conforme a la ley.

Además de que se dé a conocer si Pío López Obrador tenía algún cargo partidista entre 2015 y 2018, se ordene la comparecencia de los involucrados y se localice y asegure la libreta con la lista de “aportaciones” que se menciona en el video y a la Pío y David León se refieren como “la biblia”.