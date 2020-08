CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las palabras “cruel” y “falso” fueron las elegidas por la jueza federal retirada Maryanne Trump Barry, hermana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para referirse a él en medio de un proceso electoral donde el mandatario busca a toda costa la reelección para el próximo 3 de noviembre.

La jueza calificó a su hermano como un mentiroso sin principios, según estas declaraciones, supuestamente grabadas sin su conocimiento por su sobrina Mary Trump, en 2018, difundidas por The Washington Post.

Las declaraciones, señaló la agencia Reuters –que también obtuvo algunas grabaciones– se dieron a conocer días antes de la Convención Republicana para respaldar a Trump contra Joe Biden y a una semana de que más de 70 exfuncionarios de Seguridad Nacional republicanos apoyaron al demócrata, tras considerar que Trump se ha comportado de manera corrupta lo cual lo volvía “incapaz de servir como presidente”.

En una de las grabaciones, Maryanne se refirió a una sugerencia hecha por Donald Trump en 2018, cuando ella era jueza en activo, donde sugirió que podría enviarla a la frontera para atender el aumento de los migrantes.

“Todo lo que quiere es apelar a su base. No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, quiero decir, Dios mío, si fueras una persona religiosa querrías ayudar a la gente, no hacer esto”, indicó Trump Barry, de 83 años, en referencia a la separación de los niños migrantes de sus padres.

En otra grabación se le escuchó hablar sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Exclusive: In secretly recorded audio, Trump’s sister says he has “no principles” and “you can’t trust him” https://t.co/hPiPcQXupw

— The Washington Post (@washingtonpost) August 23, 2020