Samuel García difunde “renuncia” al MC en Facebook; me hackearon, aclara

MONTERREY, NL (apro).- El senador por Nuevo León Samuel García publicó esta madrugada una supuesta carta de renuncia a su partido, Movimiento Ciudadano (MC), en la que señalaba que sus aspiraciones gubernamentales estaban acabadas y en la que acusaba de traición al diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas.

Sin embargo, esta mañana el mismo García Sepúlveda difundió un video en el que alegó que su cuenta fue hackeada y que, en el transcurso del día aclarará la situación, que le ha generado otro escándalo político más en redes sociales.

El mensaje de la renuncia

En el mensaje que fue difundido en horas de la madrugada en su cuenta oficial de Facebook, se lee al senador que señala que desiste de la búsqueda de la gubernatura, y acusa de corrupto a Colosio hijo, a quien prácticamente le dedica toda esta supuesta carta de renuncia.

“Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas (…) Recientemente se hizo viral un video en donde le digo a mi esposa que baje la pierna. Efectivamente eso fue algo misógino que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades”.

“Pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas, en un acto cobarde y oportunista quiso lucrar con mi grave error, cuando él es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas. Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido”, dice.

Luego, enumera una serie de situaciones en las que ha estado involucrado el mismo diputado, quien es mencionado en la localidad como aspirante a la alcaldía de Monterrey.

“Empezó a venderle servicios legales hasta por $1 millón de pesos al Congreso del Estado, específicamente a la bancada de Morena, pagado con dinero de todos los ciudadanos. Eso se llama robo Luis Donaldo. Yo me opuse sin embargo Dante Delgado me presionó y me dijo que necesitábamos sacar ese dinero del Congreso para costear los gastos de la próxima campaña para la alcaldía de Luis Donaldo”, señala el post.

Luego acusa a Colosio por un pasado incidente de su familia, en el que murió una persona y en el que el hijo del fallecido candidato presidencial movió sus influencias para que el hecho quedara impune.

También acusa al legislador local emecista de usar su nombre para beneficiarse en la política, y buscar la nominación de MC para la gubernatura.

“Luis Donaldo ha estado generando discordia al interior del partido, tratando de arrebatarme mi candidatura a la gubernatura. Esto sumado a su falta de sensibilidad en el tema de mi esposa, a raíz de los ataques de muchas mujeres que le tienen envidia”, dice.

Por último, acusa a Movimiento Ciudadano de haberlo relegado y de no saberlo valorar, por lo que toma una decisión: “A través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política”.

Cuando el escándalo crecía en los medios locales, por la mañana se publicó un post en la cuenta de Facebook del senador en la que se señala la intrusión.

“Esta cuenta fue hackeada. Lo publicado entre la media noche y 5 AM no es autoría de Samuel García. En el equipo del senador seguimos trabajando para recuperar la cuenta”, se aclara.

Samuel García Sepúlveda también publica un breve video de 30 segundos en el que, con el cabello inusualmente desarreglado y con aspecto de recién despertado, aclara que el texto no es de su autoría y que aclarará el engaño.

“Fui hackeado en la madrugada, diciendo, y no termino de leer el post, que renunciaba, y que me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial. Muchas gracias”, dice.