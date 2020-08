Anuncian nueva mesa de negociación para destrabar conflicto entre Chenalhó y Aldama

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, y las autoridades municipales y comunales de Chenalhó, acordaron una nueva mesa de diálogo y negociación con los comuneros de Aldama, luego de reconocer que “fracasaron” los acuerdos de junio de 2019.

La reunión de este martes en la Ciudad de México fue únicamente con los pobladores de Chenalhó.

Nota relacionada:

Altos de Chiapas: dos años y medio bajo las balas

Encinas afirmó que el próximo viernes 28 acudirá a Chiapas para iniciar una nueva mesa de diálogo donde se solucione el conflicto y se firme un acuerdo de paz entre ambos grupos comunales, que se disputan 60 hectáreas de tierras.

El primer acuerdo de paz entre Aldama y Chenalhó se firmó en junio del año pasado, en esta capital del estado, con la presencia de Encinas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y las autoridades municipales y comunales de ambos municipios.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación subrayó la necesidad de avanzar en una solución integral y crear condiciones para que los acuerdos que se construyan sean realmente eficaces y definitivos en el objetivo de lograr la pacificación y reconciliación.

“Tenemos que atender los dos aspectos centrales, que son el agrario y el vinculado con la justicia, y que no exista impunidad en los hechos de violencia que se han suscitado tanto en Chenalhó como en Aldama”, dijo el funcionario federal.

Y lamentó que el encuentro no se realice en las mejores condiciones, pues se demuestra que “los acuerdos que habíamos venido promoviendo para evitar la confrontación entre Aldama y Chenhaló fracasaron; es lamentable que tengamos este encuentro porque no prosperaron los pactos de no agresión”.

Encinas recalcó que, si verdaderamente se busca llegar a la justicia, la Fiscalía General del estado debe integrar correctamente las carpetas, realizar la investigación y aplicar las sanciones correspondientes a quienes han cometido los actos de violencia. “Nosotros vamos a acompañar todo el esfuerzo de la Fiscalía estatal para que se realice la investigación y se castigue a los culpables”, acotó.

Además, señaló que otro de los temas a resolver es la reparación del daño, pues no solamente debe indemnizarse las familias, también debe haber una reparación integral que contemple la atención a problemáticas en materia de salud y acompañamiento psicológico.

En el encuentro de este martes estuvieron presentes la titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Bravo Rangel; el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón; el representante del gobierno del estado de Chiapas, Leonel Reyes González; el presidente constitucional del municipio de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y autoridades comunales.