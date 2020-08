Esposa e hijos de Trump abogan por su reelección para “salvar” a EU del socialismo

WASHINGTON (apro).- Melania, Eric y Tiffany, esposa e hijos de Donald Trump, abogaron ante los estadunidenses por la reelección del presidente republicano, como método para librar a su país de la amenaza socialista y liberal representada por el candidato demócrata, Joe Biden.

La segunda jornada de la Convención Nacional Republicana (CNR), que se celebra virtualmente y vía satélite desde Carolina del Norte, resultó ser casi una copia de la primera sesión política, en la que los familiares de Trump ocuparon los lugares preponderantes como ponentes.

Como ocurrió desde la primera noche de convención, el mandatario no desaprovechó la oportunidad de los reflectores, por encima de los halagos que le lanzaron su esposa y su hija.

Trump apareció en el Salón Este de la Casa Blanca para atestiguar la ceremonia de juramentación como ciudadanos estadunidenses por naturalización de cinco personas de origen extranjero, en un claro ejercicio por demostrar que no promueve la discriminación racial.

“Han seguido las reglas y obedecido las leyes… ganando el tesoro más preciado en el mundo: la ciudadanía de Estados Unidos”, dijo el magnate a los cinco nuevos ciudadanos estadunidenses: dos hombres –un boliviano y un ghanés– y tres mujeres –una libanesa, una hindú y una sudanesa.

“Se qué fueron ustedes los que lo eligieron y los que reelegirán cuatro años más”, comenzó diciendo la primera dama de Estados Unidos en su discurso ante su esposo y varios funcionarios del gobierno y del partido, citados al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para el acto.

