Muñoz Ledo: “Un fracaso histórico si Salinas no es castigado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó la consulta para que los ciudadanos decidan si los expresidentes de México son enjuiciados, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó la movilización de ese partido, mientras que el diputado Porfirio Muñoz Ledo afirmó que sería un “fracaso histórico” no sancionar a Carlos Salinas.

“El Consejo Nacional de Morena debe movilizar a la militancia para aprobar la consulta y someter a juicio a los expresidentes”, propuso Ramírez Cuéllar al tomarle la palabra a López Obrador, en momentos en que esa fuerza política sigue confrontada y en plena disputa por la dirigencia.

Ayer y hoy, pese a que él dijo que votará en contra, López Obrador reactivó su propuesta de consultar a los mexicanos si se enjuicia a los presidentes del periodo neoliberal, como él los llama: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente ox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El dirigente de Morena reaccionó hoy a este planteamiento y, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció por el castigo a Calderón, Peña y Salinas, con base en las acusaciones en contra de ellos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y por el procesamiento de Genaro García Luna, exsecretario de Seguidad Pública, en Estados Unidos.

“Los expresidentes Peña, Calderón y Salinas deben ser procesados. Ninguna de las tracalerías financieras de Lozoya, César Duarte y García Luna pudo hacerse sin la complicidad de los titulares del Ejecutivo”, subrayó Ramírez Cuéllar.

Morena ha vivido en una convulsión interna desde 2018 y, como parte de sus litigios internos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que su presidente y secretario general sean resultado de una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este contexto es que Muñoz Ledo aseguró que a los magistrados del TEPJF les ofrecieron “sobornos millonarios” para votar en contra de la propuesta de Ramírez Cuellar de aplazar la renovación de los órganos de dirección de ese partido.

“Cañonazos amigos y alta corrupción”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles, y por la noche Muñoz Ledo volvió a la polémica al advertir que no investigar y sancionar a Salinas de Gortari significaría “un fracaso histórico” del gobierno de López Obrador.

“Si Salinas no es castigado sería un fracaso histórico, no puedes jugar con fuego, no puedes amenazar y luego retractarte… Si el gobierno no lo hace, si la Fiscalía no se va a fondo, entonces esta puede ser una derrota histórica para el gobierno de México”, expresó Muñoz Ledo, entrevistado por con la conductora de Grupo Fórmula Azucena Uresti.

El legislador federal, expresidente de la Cámara de Diputados, insistió en que Salinas debe pagar el “daño” que ocasionó a México:

“La opinión pública cree que esto es de broma, no se imagina a Salinas tras las rejas, y de eso se trata, que este país castigue a los que robaron, los que hicieron mucho daño al país”.