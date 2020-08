Reportan dos muertos durante protestas contra abuso policial en Wisconsin (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas han muerto y otra más ha resultado herida como resultado de los disparos realizados durante las protestas que se están registrando en Wisconsin en relación con los siete tiros por la espalda que recibió la semana pasada un hombre negro a manos de un policía, según ha informado el departamento de Policía de Kenosha, donde se han producido los hechos.

En un comunicado, la Policía señaló que hacia las 23:45 horas del martes tuvo que responder ante las informaciones de “disparos y múltiples víctimas de bala”.

Como resultado de este tiroteo, dos personas murieron y una tercera más fue trasladada al hospital, pero su vida no corre peligro, precisó, asegurando que ya está en marcha una investigación.

Además, pidió la colaboración ciudadana de quienes hayan podido ser testigos de los hechos, en particular de quienes han compartido vídeos de lo ocurrido en las redes sociales.

Según la cadena NBC, en uno de estos vídeos compartidos en Twitter, se ve a un hombre sentado en medio de una calle apuntando con una pistola a personas corriendo. Una de ellas aparentemente intenta arrebatarle el arma y entonces se produce un disparo y esta persona cae al suelo a unos pasos del hombre, que se levanta y se marcha.

These are the types of people Trump has emboldened: a member of a white supremacist militia called Boogaloo boys shoots people protesting against police brutality in Kenosha, Wisconsin.

One of the core beliefs of boogaloo boys is that a new civil war is imminent in America. pic.twitter.com/3oiV7f8dYx

— Admirim (@admirim) August 26, 2020