Que la gente decida juicio a expresidentes; no quiero que se piense que soy un verdugo: AMLO  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó de nuevo cuenta los reflectores de la conferencia mañanera para refrendar la necesidad de realizar una consulta ciudadana sobre la procedencia o no de llevar a juicio a los expresidentes del país implicados en el caso Lozoya.

Desde Torreón, Coahuila, y ante los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y José Rosas Aispuru, respectivamente, el tabasqueño dijo que es necesario hacer ese ejercicio democrático porque no quiere quedar como el “verdugo” de sus predecesores en el cargo que aparecen en la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el exdirector de Petróleos Mexicanos: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“La consulta está contemplada en la Constitución, es parte de la democracia participativa. No quiero que se piense que soy verdugo. ¿Quién va a decidir si procede o no? La gente. Al final es una elección si quiere que se castigue a los expresidentes o no. Si es constitucional o no, lo resuelve la Suprema Corte de Justicia”, dijo.

Sin embargo, reiteró que él, en lo personal, votará en contra de que se enjuicie a los expresidentes.

No obstante, López Obrador comentó que en la denuncia presentada por Lozoya hay 70 personas implicadas que deberán ser juzgadas por la FGR.

“El fiscal Alejandro Gertz Manero tiene una encomienda importantísima. No va a simular, ni va a dejar manipular por nadie, es un hombre con criterio que tiene la arrogancia de sentirse libre. Vamos a esperar. No nos adelantemos y que estos asuntos que se tratan se vean con normalidad y responsabilidad y que se entienda que es por el bien del país, para limpiar al país y acabar con la impunidad”, subrayó.