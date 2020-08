Una prueba de saliva podría acelerar el diagnóstico de un ataque al corazón, según estudio

MADRID (EUROPA PRESS) – Una prueba de saliva podría acelerar el diagnóstico de un ataque al corazón, según una investigación preliminar presentada este miércoles en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés). La innovadora técnica requiere que los pacientes escupan dentro de un tubo y proporciona resultados en 10 minutos, comparado con al menos una hora para el análisis de sangre estándar.

Los ataques cardíacos necesitan un diagnóstico urgente, seguido de un tratamiento para restablecer el flujo sanguíneo a las arterias bloqueadas. El diagnóstico se basa en los síntomas (como el dolor en el pecho), un electrocardiograma (ECG) y un análisis de sangre para detectar la troponina cardíaca, una proteína que se libera en la sangre cuando se lesiona el músculo cardíaco.

“Existe una gran necesidad de una prueba de troponina sencilla y rápida para los pacientes con dolor torácico en el entorno prehospitalario. Actualmente, la prueba de troponina utiliza muestras de sangre. En este estudio preliminar evaluamos la viabilidad de un nuevo método que utiliza la saliva”, explica el autor del estudio, Roi Westreich, del Centro Médico de la Universidad de Soroka en Beer Sheva (Israel).

El propósito del estudio era ver si la troponina cardíaca podía detectarse en la saliva de los pacientes con lesiones del músculo cardíaco. Las muestras de saliva se sometieron a un procedimiento de procesamiento único para eliminar proteínas muy abundantes. Se pidió a un total de 32 pacientes con lesión del músculo cardíaco (es decir, que tuvieron un análisis de sangre de troponina cardíaca positivo) y a 13 voluntarios sanos que proporcionaran muestras de saliva escupiendo en un tubo colector. A continuación, se procesó la mitad de cada muestra y la otra mitad se mantuvo en su estado natural.

Los investigadores analizaron las muestras de saliva procesadas y no procesadas en busca de troponina cardíaca. “Como no se ha desarrollado ninguna prueba para su uso en la saliva, tuvimos que utilizar las pruebas disponibles en el mercado destinadas a la sangre entera, el plasma o el suero, y ajustarlas para el examen de la saliva”, señala Westreich.

En el caso de los pacientes, los investigadores compararon los resultados de las muestras de saliva (procesadas y no procesadas) con las muestras de sangre. Hubo un fuerte acuerdo entre los resultados de la sangre y la saliva procesada, pero no la saliva en su estado natural. Alrededor del 84% de las muestras de saliva procesada dieron positivo en la prueba de troponina, en comparación con solo el 6% de la saliva no procesada. Entre los participantes sanos, no se detectó troponina cardíaca en las muestras de saliva procesada y no procesada.

“Este primer trabajo muestra la presencia de troponina cardíaca en la saliva de pacientes con lesión miocárdica. Es necesario seguir investigando para determinar cuánto tiempo permanece la troponina en la saliva después de un ataque cardíaco. Además, necesitamos saber cuántos pacientes serían erróneamente diagnosticados con un ataque cardíaco y cuántos casos se pasarían por alto”, apostilla Westreich.

Los próximos pasos de esta investigación son ampliar el número de pacientes que se están estudiando y crear un prototipo para una prueba de troponina cardíaca con saliva. “Este prototipo estará hecho a medida para la saliva procesada y se espera que sea más preciso que el uso de un análisis de sangre en la saliva. Se calibrará para mostrar resultados positivos cuando los niveles de troponina en la saliva sean superiores a un determinado umbral y muestre un resultado sí/no como una prueba de embarazo”, concluye el investigador.