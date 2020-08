Frente de Atenco rechaza el proyecto de AMLO para el Lago de Texcoco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT-Atenco) y la coordinadora de pueblos #YoPrefieroElLago rechazaron el Parque Ecológico del Lago de Texcoco (PELT), anunciado por el gobierno federal, ya que, aseguran, no contempla la conservación integral de la cuenta y da continuidad a la privatización del territorio.

En conferencia de prensa virtual, miembros del FPDT pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomar su propuesta de conservación de la cuenca del Lago de Texcoco llamada #ManosALaCuenca, ya que consideran que su proyecto no garantiza la conservación de la cuenca.

“Si bien las nuevas generaciones merecen espacios de recreación, dignos como el PELT, estamos convencidos que por muy recreativo que sea tiene que contener una mirada de largo plazo y contemplar con seriedad los derechos humanos al agua y a un medio ambiente limpio, a la promoción de valores donde el sentido colectivo, comunitario y de solidaridad sea una guía para nuestras hijas, hijos, y sus propios hijos. El cuidado y respeto a espacios arqueológicos, igual que a la flora y fauna son también fundamentales”, señaló Adela Romero del FPDT.

Mientras que el parque ecológico obradorista pretende crear una zona de restauración a través de un proyecto urbano, los pueblos proponen un área natural protegida que preserve su vocación natural, así como sus características físicas, hidrológicas, arqueológicas y agrícolas.

Además, expresaron su preocupación de que el proyecto gubernamental “no recoge la propuesta e inquietudes de los pueblos” y “abre la puerta a la urbanización del último cinturón de protección natural de la región”.

“Decirle al gobierno que no nos estamos oponiendo a los proyectos, pero siempre dijimos: ni un proyecto más sin la participación de los pueblos, sin los pueblos nada, nada que no sea consultado, que no sea discutido”, dijo Ignacio del Valle, del Frente en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Además, cuestionaron que el Parque Ecológico del Lago de Texcoco se pretenda construir en tierras que no cuentan con certeza jurídica y sobre los que persisten conflictos agrarios a causa del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“PELT es un proyecto que da continuidad a la privatización del territorio común, mientras que los pueblos que han resistido tienen un interés general de recuperar su región y de cambiar la relación que tiene con el agua, incluso para la Ciudad de México”, apuntaron.

También, criticaron que el proyecto haya sido dado a conocer públicamente sin brindar información detallada a las comunidades sobre su impacto.

Este 25 de agosto, el gobierno federal presentó su plan para rehabilitar 12,200 hectáreas de la zona del antiguo Lago de Texcoco, con acciones de restauración y atención de cuerpos de agua.

El proyecto incluiría la apertura en 2021 para algunos actos públicos en 4 mil 800 hectáreas.