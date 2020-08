Arrestan al youtuber Alfredo Valenzuela en operativo anti arrancones en Zapopan (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conocido por participar en arrancones con su variada colección de automóviles y compartir sus videos en redes sociales, el youtuber e influencer Alfredo Valenzuela fue detenido por la policía de Zapopan, Jalisco, no sin antes difundirlo a sus seguidores en esta plataforma y prometer que si el video llegaba a los 50 mil likes contaría toda la historia.

Con el título: Me quiere quitar mi auto la policía, Valenzuela transmitió durante 29:30 minutos, mientras le hablaba a su “amor”, le preguntaba si la iban a llevar a su casa o “si tiene la campanita activa de YouTube”.

Segundos después inició su explicación de los hechos ocurridos durante la madrugada del 26 de agosto y publicados en YouTube junto al hashtag: #TodosConAlfredo.

“A ver amigos, pues la policía… hay algunos problemitas, ahorita les voy a contar. Amigos, pus vean… ¡ah la ma..! (risas). Vean, se hizo un desmadre aquí. Se hizo un desmadre. Ya tenemos 20 mil personas. Resulta que íbamos apenas a probar el Supra, yo sé que a veces corremos, iba con Perich, me detuvieron el Supra, me detuvieron el Mini (Cooper), me detuvieron hasta el Jetta y se lo van a llevar, según esto, porque estaba mal estacionado.

“La cosa aquí es que, que, le rozaron, golpearon, le chocaron, como quiera usted verlo, el Minicooper”, dijo cuando de repente volteó a saludar a un grupo de jóvenes que lo reconoció y después regresó para señalar con ironía: “el Mini Cooper de Andreíta. Con una moto, miren”, señaló y colocó la cámara de su smartphone cerca de la calavera derecha.

“¡Ahí está, cómo la policía puede, puede, o sea, quieren detenernos y me chocan. La verdad, yo sé que a veces nos equivocamos, yo sé que a veces hacemos relajo, yo sé que a veces pues hacemos mucho show, y sí, se le respeta totalmente a la policía, el trabajo que hacen, pero creo que, en este día, no era la ocasión”, comentó.

Dijo sentirse como si hubiera robado “un banco completo” porque él y sus amigos estaban rodeados de patrullas y patrulleros.

“Son muchísimos policías, se están llevando bastantes autos. ¡Amigos, ayúdenme a compartir este video, la verdad se me hace no justo, no justo lo que está pasando en estos momentos”, señaló e interrumpió su video cuando un fan le pidió una selfie.

Cuando filmaba cerca de una gasolinería, después de grabar a decenas de jóvenes parados sobre el boulevard, otro de sus amigos le comentó: “Se van a llevar hasta un coche que estaba parado”, y él siguió comentando: “Yo tengo evidencia en mi video –indicó mientras a su lado pasaban dos policías–, que iba llegando gente que no iba corriendo, no iba haciendo absolutamente nada”, destacó, ante la curiosa mirada de quienes lo veían grabar.

“Y se lo quieren llevar. ¡Es impresionante! Yo sé que muchas veces la policía hace su trabajo correctamente y todo, pero creo que, en estos momentos, están engrandeciendo todo”, añadió, y después le comentó a otra persona: “Ahorita van a ver 30 mil, 40 mil por minuto, wey”, y continuó argumentando que “se hizo un desmadre por nada” y que solo faltaba la Policía Federal, la milicia, la Fuerza Aérea.

“Sabemos que a veces la regamos y está bien, y hay que admitirlo, en este momento no siento que haya sido así, pero está bien, de tantas que he hecho, pues que se lleven el Supra. ¡Que se lleven el Supra! No pasa nada”, añadió, aunque jamás dijo que se trató de un operativo contra los arrancones.

Lo que sí afirmó fue que si el video en vivo llegaba a los 50 mil likes, hará otro “contando todo”. Mientras, celebró: “¡Tenemos 30 mil personas en vivo! Los noticieros también están acá, los noticieros también están acá ¡eh! O sea, esto se hizo un descontrol”, narró y siguió por casi media hora.

Luego cuestionó: “¿A ustedes se les hace justo que haya tantas patrullas para tres coches?”, y siguió grabando y celebrando que los veían también en Estados Unidos, que tenían más vistas en el canal y cómo bajaban sus cosas de los automóviles antes de que los policías los subieran a las grúas.

En un segundo video, de 13:27 minutos, titulado Arrestan a la fuerza a Alfredo Valenzuela sin justificación, se ve el momento en que el youtuber es subido a la patrulla, no sin antes decir a la cámara: “¿Por qué me voy a subir?”, y luego obedece a los policías, sin mostrar resistencia, ante los gritos de sus amigos y seguidores.

El operativo anti arrancones se registró en las inmediaciones de las colonias Valle Real y Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco, una zona donde personas a bordo de lujosos autos deportivos realizan arrancones y carreras clandestinas, como las que el propio Valenzuela reconoció que realiza para subir a sus redes sociales.

Junto a Valenzuela, los policías detuvieron a tres jóvenes que portaban una subametralladora calibre 9 milímetros y dos armas tipo escuadra calibre .380 y dijeron ser escoltas del youtuber. Estos sujetos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, de acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.