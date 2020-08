Trump llama a restablecer la “ley y el orden” en Wisconsin; asegura que no tolerará los saqueos

CIUDAD DE MÉXICO (Europa Press).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este miércoles a restablecer la “ley y el orden” en el estado de Wisconsin, y aseguró que “no se tolerarán los saqueos” a raíz de los disturbios provocados por los disparos de un agente policiaco contra Jacob Blake, un hombre afroamericano.

El mandatario, quien anunció el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en el condado de Kenosha, donde se han producido las protestas, recalcó: “No se tolerará la violencia, ni los actos vandálicos y ataques incendiarios” en las calles estadounidenses.

Policía dispara por la espalda a un hombre negro en Wisconsin; se reavivan protestas raciales

Reportan dos muertos durante protestas contra abuso policial en Wisconsin (Videos)

“Mi equipo acaba de hablar con el gobernador (Tony) Evers y éste ha aceptado recibir ayuda federal”, agregó en un mensaje de Twitter el magnate neoyorquino, cuyo gobierno se ve salpicado por multitudinarias manifestaciones contra el racismo, la violencia y la brutalidad policial.

La ayuda federal –abundó– tendrá como objetivo “restaurar la ley y el orden” en Wisconsin.

Sin ofrecer detalles, el gobernador del estado del noreste de Estados Unidos confirmó que accedió al despliegue de 500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas de seguridad del condado afectado por los disturbios.

“El apoyo a las fuerzas locales en Kenosha se ha vuelto necesario”, recalcó en un comunicado.

Este miércoles, un adolescente de 17 años fue detenido por presuntamente disparar contra un grupo de manifestantes, con saldo de dos muertos y un herido de gravedad.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, condenó la “innecesaria violencia” en Kenosha, luego de hablar con la familia de la víctima. Según informaciones de la CNBC, el exvicepresidente de Estados Unidos transmitió su apoyo a la familia de Blake.

“De nuevo un hombre negro ha sido disparado por la Policía a plena luz del día, con todo el mundo mirando. ¿Es este el país que queremos ser?”, lamentó.

Añadió: “He hablado con el padre y la madre de Jacob, su hermana y otros miembros de la familia. Les he dicho que hay que hacer justicia. Ponte en los zapatos de cualquier padre o madre negra de este país y pregúntate si es este el país que debemos ser”.

La NBA decidió posponer toda la jornada de ‘playoffs’ prevista para este jueves, tras el boicot de Milwaukee Bucks en su partido frente a los Orlando Magic, el quinto de la serie, por no comparecer en protesta a las brutales acciones policiales en Estados Unidos.

La jornada comenzó con sorpresa en la ‘burbuja de Orlando’ cuando los Bucks no saltaron a la pista. Su rival calentaba con normalidad, pero el conjunto de Miklwaukee seguía en el vestuario. A cuatro minutos para la disputa del choque, los jugadores de los Magic decidieron ingresar en la caseta ante la ausencia de rival.

“La NBA y la Asociación de Jugadores ha decidido hoy –a raíz de los acontecimientos sucedidos en el Milwaukee Bucks-Orlando Magic– posponer los tres encuentros que iban a celebrarse: Houston Rockets-Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. El quinto partido de cada serie será reprogramado”, indicó la organización en un comunicado.

Milwaukee Bucks call for Wisconsin’s gerrymandered, GOP-controlled legislature for return to session and deliver solutions. pic.twitter.com/JUb8OkyYSs

— Waleed Shahid (@_waleedshahid) August 26, 2020