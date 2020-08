Pío López Obrador sigue dando de qué hablar: ahora sale en foto con Eduardo Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Primero fue la difusión de un video en redes sociales, luego la denuncia de senadoras panistas ante la Fiscalía General de la República (FGR), y ahora la publicación de una fotografía de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión con Eduardo Ramírez, quien en 2015 fue secretario de Gobierno de Chiapas.

“Baia, baia… (sic) Pío López Obrador con el entonces secretario de gobierno de Chiapas, @ramirezlalo_, a quien @RicardoMonrealA proyecta como próximo presidente del Senado, mientras David León toma nota. ¿Adelanto del siguiente video si @lopezobrador_ vuelve a perturbar a @EPN?”, escribió el exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Belauzarán, en su cuenta de Twitter @ferbelauzarán.

Su tuit provocó diversas reacciones, pero la más destacada fue donde le pidieron que se refiriera a Peña Nieto como licenciado, además de un video en el que supuestos perredistas lo tildan de “vendido” y una fotografía platicando con Silvano Aureoles y Javier Lozano Alarcón.

El pasado viernes 21 se filtraron dos videos donde aparece Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero de manos de David León. Las grabaciones, se supo después, no eran de 2018, como difundió Carlos Loret, sino de 2015, cuando el segundo era operador político de Morena, partido que ese año participó por primera vez en un proceso electoral.

El lunes 24 las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán presentaron una denuncia –firmada por otros 10 legisladores panistas– ante la FGR contra Pío López Obrador, por recibir el dinero de David León. Presumen que se trató de 2 millones de pesos.

“Que se investigue lo que todo el mundo vio en televisión, que son dos videos y un audio donde claramente un funcionario público, ahora exfuncionario, le está dando dinero, por cierto, en fajitos bien acomodados, al hermano del presidente”, señaló Gálvez en conferencia de prensa.

En su cuenta de Twitter @XochitlGalvez abundó: “@SenadoresdelPAN presentamos denuncia ante @FGRMexico para investigar videos donde se evidencia a David León y Pío López por conductas probablemente constitutivas de responsabilidad penal.

“Esperamos el fiscal trabaje de manera imparcial y el Presidente se mantenga al margen”, escribió como presentación a un video de 01:03 minutos sobre la denuncia:

“Lo dije la semana pasada aquí mismo y lo vuelvo a repetir: la corrupción debe de investigarse venga de donde venga. Caiga quien caiga. El día de hoy me presenté a nombre de los senadores del grupo parlamentario del PAN. Me acompañó mi compañera Kenia López Rabadán a hacer una denuncia de hechos donde aparecen personajes cercanos al presidente de la República. David León, extitular de Protección Civil, y su hermano Pío López Obrador. Se pueden configurar algunos delitos como peculado, peculado electoral, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita.

“Es una tristeza que la principal bandera del presidente López Obrador de no robar, de no mentir, hoy esté traicionando a los mexicanos. La corrupción debe de investigarse. No importa si son personas cercanas al presidente de la República. Lo digo y lo vuelvo a repetir: tope a donde tope. Caiga quien caiga”, lanzó la panista, quien en su momento fue duramente criticada tras aparecer en un video exigiendo un recibo después de pagar 5 pesos por haber entrado a los baños públicos de un mercado en Tlatilco, en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, mayo de 2018, Xóchitl Gálvez se manifestó en redes sociales y denunció que no le dieron su recibo en los baños. “¿No que muy honestos los de Morena, Andrés Manuel López Obrador? Aquí en el mercado Tlatilco no dan recibos por usar el baño ¿A dónde se va todo ese dinero?”.

Y luego de que se difundió el video, usuarios de redes la nombraron #LadyCaca.

