López-Gatell agradece a la Cancillería explorar vacuna, pero aclara que los ensayos clínicos corresponden a la Ssa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la exploración internacional para el acceso a una vacuna contra el covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró que es a la Secretaría de Salud a la que le corresponde regular la aplicación de ensayos clínicos.

Esto debido al anuncio por parte del canciller, Marcelo Ebrard, sobre la eventual aplicación de 2 mil dosis de la vacuna rusa disponibles para ser probadas en mexicanos, recordó en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de la pandemia en el país.

“Insisto, agradecemos a la cancillería toda esa exploración internacional, le corresponde hacerla y la hace muy bien, pero la parte interna no le corresponde hacerla y obviamente no puede organizar ensayos clínicos ni acordar con particulares ni instituciones de salud pública la realización de ensayos clínicos, eso le corresponde regularlo a la Secretaría de Salud”, aclaró.

No obstante, consideró que, en algún momento, resulta necesario tener este esquema de exploración para una vacuna “pues es benéfico para el país”.

El funcionario comentó que no ha habido un cambio de parecer sobre la vacuna rusa, la Sputnik V, porque nunca hubo un parecer en contra o a favor.

“Cuando salió la noticia dicha por el propio presidente ruso de que tenían la vacuna. Aquí me preguntaron cuál era nuestra opinión, lo único que expresé es que nos sorprendía, nos llamaba la atención, igual que en su momento a la OMS porque no había conocimiento público sobre las fases de desarrollo de esta vacuna, a diferencia de vacunas de otros países. Pero no había prejuicio alguno sobre la calidad de la vacuna, simplemente la información no había estado a disposición pública”, señaló.

Mencionó que, hoy en día, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha estado en vinculación con sus contrapartes científicas en Rusia, y se tiene una información bastante detallada sobre la tecnología involucrada en esta vacuna.

“No hay evidencia directa de los estudios clínicos, pero sí de los principios de composición de esta vacuna. No hay prejuicio eh, contra ninguna vacuna”, destacó López-Gatell.

En ese sentido, aseguró cuando una vacuna contra covid-19 esté disponible, ningún mexicano que medicamente la necesite se va a quedar sin ella, pues ante un escenario de cobertura universal, el gobierno mexicano ya tiene comprometidos 25 mil millones de pesos, aseguró.

“Todas las mexicanas y mexicanos que necesiten una vacuna la van a tener de manera gratuita. El gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya, lo ha identificado para que ninguna persona en México que tenga una indicación médica de vacunación contra el covid-19 se quede sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna. En ese sentido es universal”, aclaró.

De ese modo, acotó, lo más probable es que el precio de dicha vacuna sea considerablemente menor, aunque aun así se tendrían los recursos suficientes para garantizar el acceso, afirmó.

“México está desde hace muchas semanas trabajando por tener un acceso temprano a las vacunas contra el covid-19. Eso es lo que han hecho muchos países del mundo, en el caso mexicano tenemos la fortuna de tener muchos instrumentos para procesar la información y hacer planes en ese sentido”, señaló.

Por eso, López-Gatell insistió en el énfasis del carácter universal del acceso a la vacuna, en el sentido de que toda la población la necesitara.

En anticipación a esto, el canciller Marcelo Ebrard está ayudando al gobierno a explorar todas las oportunidades del acceso a la vacuna y eso se ha estado explorando a través de las embajadas de México en todo el mundo, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene el conocimiento ni las facultades para terminar los procedimientos.

Por eso, comentó, se está colaborando a nivel intersecretarial para definir el punto de encuentro entre la exploración internacional y lo que le corresponde a la Secretaría de Salud definir, como lo es el esquema de vacunación, la cantidad de vacunas necesarias, cuáles son las vacunas que tienen la capacidad técnica y científica de ser promisorias para el propósito requerido que es proteger o generar inmunidad contra el Covid-19.

“La Secretaría de Salud coordina, por su parte, al sector salud: el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, que son instituciones de atención de salud que, en su momento, podrían también necesitar la vacuna, para que trabajemos todos juntos y todas las instituciones”, mencionó López-Gatell.

La subsecretaria a su cargo, añadió, es la encargada de promover la política de vacunación al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y se tiene también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que es la agencia gubernamental encargada de la regulación sanitaria.

Y, en el tema de vacunas, es relevante en al menos los siguientes tres aspectos: La autorización de los protocolos de investigación clínica, la autorización sanitaria de las importaciones, en su momento, de los candidatos a vacuna para la realización de ensayos clínicos y, tercero, en su momento, si y solo si, los candidatos a vacunas demuestran tener eficacia, calidad y seguridad, que se proceda con los registros sanitarios, ya para su uso en el país.

“Dado que, la responsabilidad de proponer las políticas de vacunación le corresponde a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y dado que, recientemente, se dispuso la adscripción institucional de Cofepris a la subsecretaría y dado que, tengo una encomienda en general, de coordinación de la respuesta a covid-19, el secretario Alcocer me asignó coordinar los múltiples esfuerzos precisamente para definir, no solamente el esquema de vacunación, sino la política general sobre vacuna covid-19 en México”, añadió.

En ese tenor, comentó que se ha definido a un grupo de instituciones colaboradoras, al interior de la Secretaría de Salud, en el que destaca la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, el Consejo de Salubridad General, la Cofepris, el IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera.

López-Gatell destacó también la importancia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues históricamente, es responsable del compendio nacional de insumos surgió en 1975 en lo que, en su momento, se definió como cuadro básico, el cual es la base de una política farmacéutica nacional donde se plasma la realización de investigación para el uso correcto de los insumos para la salud.

“Más recientemente, la Secretaría de Economía se va a incorporar, mañana precisamente tenemos una reunión sobre esto, porque todo el grupo ha estado trabajando de manera conjunta”, resaltó.

Recordó que cuando se presentó la pandemia de influenza AH1N1 y se desarrolló una vacuna se presentó un “cuello de botella” sobre la capacidad mundial de embotellar las vacunas.

“Es decir, se fabricaba vacuna, pero no había la suficiente capacidad, a nivel mundial, de embotellarla, etiquetarla y distribuirla. Entonces, en ese sentido, vemos también como algo muy positivo que México esté contribuyendo a ese esfuerzo, en el continente”, mencionó.

Siguió: “¿Cuántas vacunas se necesitan? Nadie lo puede saber en ningún país del mundo, por una sencilla razón: ‘todo depende del perfil de eficacia de la vacuna’”.

López-Gatell reconoció la solidez institucional de México para tomar decisiones cuidadas y razonadas en el cuidado de la población.

De igual modo, destacó que ningún país en el mundo ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) han elaborado un esquema de vacunación para covid-19 dirigido a todas las personas porque todo dependerá, añadió, de la calidad de las vacunas.

“Hay vacunas que tendrán altas eficacias para el propósito de interrumpir la transmisión, otras no tendrán altas eficacias para ese propósito, pero a lo mejor pueden ser más competentes para disminuir el riesgo de enfermedad grave. Dependiendo de esos escenarios es que se definirá el asunto”, advirtió.

López-Gatell recordó que el Embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, presentara una iniciativa de resolución llamando al sistema de naciones unidas a realizar los esfuerzos necesarios para el acceso equitativo a la vacuna de Covid-19 y cualquier otro insumo necesario, la cual fue aprobada prácticamente por unanimidad por la Asamblea de la ONU.

“Para ese propósito, la OMS estableció un sistema de colaboración, se le llama plataforma que se llama COVAX que es un mecanismo por el que los Estados miembros de la OMS podrán voluntariamente inscribirse en un mecanismo de compra consolidada de vacunas contra el covid-19. Esto tiene enormes ventajas porque entre mayor sea la consolidación, la negociación de costos se reduce y facilita el acceso equitativo no solo para México, sino para los demás países”, explicó.

Lo anterior, añadió, no limita las negociaciones unilaterales con otras naciones, como el hecho entre Argentina, la Fundación Slim y AstraZeneca, las conversaciones entre el canciller y los rusos, recientemente con Noruega.

“Está muy activa la exploración mexicana”, afirmó y agregó: “Pero en su momento se definirá si se hace todo con COVAX, parcialmente con COVAX o no se entra, lo cual creo que es improbable, dadas las instrucciones del presidente de participar en los mecanismos solidarios benéficos para México y benéficos para el mundo”, señaló López-Gatell .