“No somos iguales” responde AMLO a Calderón sobre acusaciones de censura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No somos iguales” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al expresidente Felipe Calderón ante sus alusiones respecto de que una eventual salida de Carlos Loret de Mola de W Radio sería muestra de un gobierno autoritario.

El tabasqueño afirmó que su gobierno es respetuoso de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular, no como en gobiernos anteriores, el de Peña Nieto y el del mismo Calderón cuando salieron de sus espacios informativos Carmen Arstegui y José Gutiérrez Vivó.

“Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular, nosotros no censuramos a nadie. No somos iguales a los gobiernos anteriores”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina que este día se llevó a cabo en Nuevo León.

López Obrador reiteró que en su gobierno no hay una política de censura o de inhibir la libertad de expresión, como sí ocurrió en el pasado –dijo—con los casos de Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó.

“Se censuró a José Gutiérrez Vivó, en el gobierno precisamente de Calderón” recordó el mandatario y agregó que su gobierno está haciendo una revisión de su caso, “porque de manera directa el Estado Mexicano lo afectó”.

También destacó la salida de Carmen Aristegui de MVS en el sexenio pasado y atajó: (ahora) no hay represalias, no hay censura… Si alguien está pensando que nosotros censuramos, son mentirosos, falsarios e hipócritas”.

