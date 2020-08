AMLO augura autosuficiencia energética para 2024

MONTERREY, NL (apro).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador auguró que México alcanzará la autosuficiencia energética a más tardar en el 2024, al optimizar los recursos de las refinerías y terminar con la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al finalizar el recorrido que hizo hoy por la Refinería Héctor R. Lara Sosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez, el mandatario afirmó que el robo de hidrocarburo fue abatido lo que ha ayudado al abasto diario del combustible en el país.

“En el 2023, 2024 vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolina y de diesel. Vamos a dejar de comprar estos combustibles, como sucede actualmente, en el extranjero. Vamos a lograr la autosuficiencia de la producción energética, porque es garantizar nuestra soberanía nacional”, dijo, tras anunciar una inversión de cuatro mil 458 millones de pesos en la planta de este estado.

Recordó el combate que emprendió al inicio de su administración al robo de combustible, el huachicoleo, cuando había una sustracción ilícita de aproximadamente 80 mil barriles diarios, una cantidad que se redujo en un 96%, pese a la resistencia que opusieron los ladrones que “quisieron jugar a las vencidas” con el gobierno federal.

Al encabezar la supervisión del programa de rehabilitación del sistema nacional de refinerías, López Obrador señaló que cumplirá con el programa de rescate de la industria petrolera, con petróleo crudo suficiente para el país, como materia prima, con nuevos campos que ofrecen buena producción, para ayudar al crecimiento de las reservas.

Proyección energética

Al mencionar que ya está en marcha la modernización de las seis refinerías que hay en el país, dijo que para el 2023 serán procesados un millón 200 mil barriles diarios en todas las plantas. Además, para ese año estará concluida ya la planta de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que sumará 340 mil adicionales, con lo se alcanzará una capacidad de un millón 540 barriles diarios.

“Como no hay corrupción en la explotación del petróleo y la perforación de los pozos, estamos ahorrando. No está costando ya producir petróleo 14, 15 dólares el barril. Estamos en promedio de menos de 10 dólares. Estamos bajando costos porque no hay corrupción, y también porque perforamos donde hay petróleo”, afirmó.

Dijo que el buen manejo de las refinerías arrojará rendimiento económico, pero también utilidad y más empleo, lo que ayuda a mantener la independencia nacional, pues “un país que depende de gobiernos extranjeros nunca va a ser soberano, libre, independiente”, afirmó.

También afirmó que se tomarán medidas para que la refinería de Cadereyta ya no contamine a Monterrey como se ha mencionado en quejas recientes, que se suman a las que ha planteado el mismo gobierno de Nuevo León, y aseguró que los niveles de polución de la planta se encuentran por debajo de la normatividad ambiental.

AMLO rompe sana distancia

Al finalizar el evento, el último de la gira de medio día por la entidad, López Obrador rompió el protocolo sanitario, al estar sin cubrebocas dialogando con personas que tampoco traían la protección y que estaban a menos de medio metro de distancia.

En el evento estuvieron Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos y el gobernador Jaime Rodríguez.

La visita de López Obrador estuvo marcada por manifestaciones, la primera en el exterior del campo Militar donde por la madrugada tuvo una reunión de seguridad y donde encabezó la conferencia mañanera. En la puerta hubo decenas de personas que lo respaldaban y otras que pedían su salida.

Luego, al llegar después de las 11:00 horas a la refinería del municipio de Cadereyta, fue recibido también por personas que lo respaldaban, otras que le expresaron rechazo y hasta madres de familia que pedían apoyo para el tratamiento del cáncer .