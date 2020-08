Trump arremete contra la NBA tras boicot por brutalidad policiaca en Wisconsin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La NBA se ha convertido en una organización política y eso “no es bueno”, dijo este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que los jugadores decidieron acabar con un boicot temporal a la liga profesional en protesta por la brutalidad policiaca contra los afroamericanos.

“Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno. No creo que sea bueno para el deporte ni para el país”, indicó Trump a los periodistas, en respuesta a una pregunta sobre la protesta de los jugadores.

Aun así, apuntó que no sabe mucho sobre ese boicot: “No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus índices (de audiencia) han sido muy malos, porque opino que mucha gente está un poco cansada de la NBA”, dijo el mandatario estadunidense durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), adonde acudió para informarse sobre el huracán Laura.

Los jugadores de la NBA decidieron este jueves poner fin al boicot y continuar con las eliminatorias por el título.

"Our voices that we use down here it’s very important for us to continue"

» https://t.co/zl8RJMcwV8 pic.twitter.com/aUuTQSSGSX

— utahjazz (@utahjazz) August 26, 2020