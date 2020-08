López-Gatell: Epidemia lleva 4 semanas en descenso, pero podría subir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró que el país registró cuatro semanas consecutivas con descenso en el número de casos de covid-19, aunque reconoció que la semana pasada el recuento “no es tan estimulante” en cuanto a la disminución de contagiados con el virus SARS-CoV2.

“En la semana más reciente registrada, que es la semana 33, el descenso ya no fue tan grande, desafortunadamente, pero sigue la tendencia al descenso y estaremos siempre expectantes. Siempre lo he dicho: cuando las noticias son buenas, hay que conocerlas, y cuando las noticias no son tan buenas, también hay que conocerlas”, destacó en conferencia.

“Podría ser que, al final de la semana, se borrara el descenso, es decir que termináramos en equilibrio, ya no en descenso. Así se va a comportar, lo hemos dicho también muchas veces, no se debe asumir que cuando ya empieza a descender, va a continuar en descenso, monotónico se llama técnicamente, hasta terminar con la epidemia. Puede tener subidas y bajadas, subidas y bajadas”, explicó.

En general, añadió, la tendencia desde el 28 de febrero que comenzó la epidemia en México y que podría extenderse hasta octubre, en general, se llegó al punto cubre en la segunda quincena de julio y la primera de agosto y “ahora ya está en descenso”, insistió.

Nota relacionada: Vacuna contra covid-19 podría estar lista en noviembre: Ebrard

Leyes de comida chatarra

En cuanto a los supuestos cinco errores en la recién aprobada la ley contra la comida chatarra, en Oaxaca y Tabasco, denominada “la ley Gatell”, el funcionario reconoció que llamó su atención esta denominación en las redes sociales, pues él es un funcionario técnico que trabaja para el Poder Ejecutivo y no legisla.

“La semana pasada, alguien me comentaba que se rumoraba que yo mandé a hacer un formato de ley y que lo distribuí en los 32 congresos estatales dando instrucciones a los congresos estatales. Me hizo gracia cuando me lo dijeron porque evidentemente es una acusación absurda.

“Lo único que hecho es celebrar, como lo dije, cuando el Congreso de Oaxaca impulsó, como lo dije, esta ley y la aprobó por unanimidad, casi o por una amplísima mayoría y tuve el gusto de conversar con el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, de la mesa directiva y celebré públicamente cuando se dio esto y nada más. Sigo celebrando cuando en Tabasco se dio esto y sigo celebrando que en las 32 entidades federativas exista la consciencia en la importancia de cambiar el rumbo, de manera muy radical, el tema alimentario”, indicó.

Este tema sobre la prohibición de alimentos carentes de calidad nutricional en las escuelas, por parte de las legislaturas locales, es parte del enfoque gubernamental de cuidar los ambientes escolares y alimentarios.

“Lo estamos revisando. Precisamente en GISAMAC (Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente Y Competitividad), una de las líneas de trabajo de GISAMAC es contribuir a orientar las políticas públicas y buscamos tener un diálogo con las distintas iniciativas, proponentes de distintas iniciativas a nivel local y federal para brindar algunos de los elementos técnicos y científicos que proceden precisamente del trabajo científico”, señaló.

En lo particular, se dijo preocupado porque haya una suerte de asincronía en la parte jurídica, legal o legislativa en cuanto a técnica que pudieran ser impugnados jurídicamente.

Por eso, añadió, “consideramos que sería más saludable, para el interés superior de esta nación, que hubiera una armonización en cómo se hacen estas leyes y estaremos, lo anunciamos de una vez, estaremos buscando acercamientos respetando la soberanía de las entidades federativas, respetando la autonomía de los poder legislativo, tanto el federal como los estatales, pero contribuyendo con lo que se pueda en términos científicos (sic)”.

Nota relacionada: Un repelente de mosquitos podría neutralizar al coronavirus: estudio