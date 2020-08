Denuncian a dirigente de Morena en Oaxaca por violencia política de género

OAXACA, Oax. (apro).- El secretario general de Morena, Sesúl Bolaños López, fue denunciado ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) por realizar comentarios misóginos y racistas, y por ejercer violencia política de género al destituir a la secretaria de Finanzas del partido, Elsa Martínez Ruiz.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio y la denuncia ante el TEEO fue presentada este jueves 26. En el escrito de demanda, la agraviada aseguró que de manera violenta Bolaños López la obligó a salir de las instalaciones del partido.

“Pinche vieja a partir de este momento quedas destituida de tu cargo, así que agarra tus chingaderas y lárgate, porque ya no te quiero ver aquí en estas oficinas, porque eres una india y pendeja que no sirves para nada; no sé por qué te metieron en este rollo, porque además eres una ratera y nunca has rendido cuenta del dinero que manejas, por eso te vas a chingar a tu madre y que te quede muy claro que de mi corre que no te vuelvan a contratar en ningún lado”.

Con esas palabras, el líder morenista destituyó del cargo a Martínez Ruiz, quien en la denuncia señala que ella le respondió así: “Por qué me insultas y me quitas de mi cargo si no eres la persona autorizada para hacerlo, a mí me nombró el Consejo Nacional y es el único que me puede remover, no tú, y aparte por cuestiones graves”.

Y Bolaños López insistió: “… lárgate ya o te saco a patadas, porque en este momento le voy a dar posesión del cargo a un contador de mi absoluta confianza; además, que te quede bien clarito que te voy a chingar con una auditoria y con eso te voy a refundir en la cárcel por pendeja…”

La mujer puntualiza en la denuncia: “Y como tenía intención de golpearme, procedí a retirarme sin sacar las cosas de mi pertenencia…”.

Por esa razón, Elsa Martínez Ruiz decidió llevar el caso ante el TEEO e interpuso un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano.

La mujer, quien se asume como indígena zapoteca de los Valles Centrales, presentó este jueves en la oficialía de partes del TEEO el escrito de queja contra Sesúl Bolaños López, por actos que constituyen violencia política contra mujeres en razón de género.

Nota de interés: Fiscal de BC sobre feminicidio de Danna Mariam: “Pues la niña también traía tatuajes por todos lados”