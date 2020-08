Difunden retrato hablado de presunto violador serial que ataca en la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El retrato hablado de un presunto violador serial que, hasta el momento, habría atacado a una veintena de mujeres, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ha sido difundido en redes sociales, en espera de información que lleve a la captura del sujeto que, al parecer, opera en la zona desde 2012.

De acuerdo con información difundida en Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reveló que se trata de un hombre de entre 35 a 40 años, tez morena, complexión delgada.

“BUSCAN a un VIOLADOR SERIAL en CDMX La @FiscaliaCDMX busca a un hombre que ha ATACADO a, cuando menos, 20 MUJERES. La mayoría en @AlcaldiaMHmx. Las ubica en parques, las amaga con navaja, las agrede… Este es su retrato hablado”, señaló @c4jimenez en el tuit.

El retrato, indicó, fue elaborado por peritos de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Ciudad de México, con base al análisis de videos y descripciones de las algunas víctimas que denunciaron los hechos.

Según las investigaciones, el presunto violador ataca cerca de un parque a mujeres que circulan por la zona, en horarios indistintos. Amaga a las mujeres y las agrede sexualmente en un lugar oscuro y apartado. No les roba sus pertenencias, por lo cual las autoridades no han podido encontrar nada para ubicar al sujeto.

Según información difundida en medios de comunicación, la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS) detalló el modus operandi del violador serial:

“El 28 de febrero, alrededor de las 21:30 horas, una mujer de 55 años de edad salió de trabajar de una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. Caminó sobre Paseo de la Reforma para abordar un camión, pero cerca de un banco se le acercó un hombre que la amagó por detrás, le colocó un cuchillo en el cuello y ella le entregó su celular y su cartera, pero no los quiso.

“Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa. Acompáñame. No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya sé dónde trabajas y te voy a matar”, la amenazó y la atacó sexualmente, según los datos brindados por la FGJ-CDMX.

El 6 de febrero, la Fiscalía recibió una denuncia muy parecida: “Alrededor de la media noche, la víctima, una mujer de 21 años de edad, salía de trabajar y caminaba cerca de la zona de Polanco. De pronto un hombre se le acercó por la espalda y la amagó con una navaja, la llevó a una zona en la que había algunas bancas y la agredió sexualmente. Se fue sin robarle nada”.

La FGJ-CDMX también recibió, el 20 de enero, la denuncia de una mujer de 28 años de edad, quien alrededor de las 20:00 horas había sido agredida sexualmente, en la calle Rubén Darío, en Polanco, cuando caminaba cerca del Museo Nacional de Antropología e Historia, y un sujeto la atacó de la manera similar a las anteriores denuncias.

En la página web de la FGJ-CDMX no se tiene detalles sobre este caso ni el retrato hablado difundido en redes sociales. La última publicación fue hecha este 27 de agosto de 2020 sobre la aprehensión de dos hombres, por su probable participación en agresiones sexuales en agravio de personas menores de edad.

Nota de interés: Fiscal de BC sobre feminicidio de Danna Mariam: “Pues la niña también traía tatuajes por todos lados”

Relató que esta fiscalía cumplió órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en contra de dos hombres quienes, en hechos por separado, posiblemente participaron en la comisión de delitos sexuales en agravio de personas menores de edad.

En el primer caso, las indagatorias realizadas por elementos de la Policía De Investigación (PDI) los llevaron a trasladarse al estado de Veracruz, donde localizaron y aprehendieron a un hombre acusado de los delitos de violación agravada y corrupción de menores, registrados en 2017 en la alcaldía Milpa Alta.

Del segundo aprehendido, se difundió que agentes investigadores lo localizaron en la alcaldía Tláhuac, donde se le notificó sobre el mandamiento judicial en su contra por el delito de abuso sexual agravado diversos tres, posiblemente cometido en 2016 en dicha demarcación.

“En ambos casos, se les informó sobre los derechos que la ley les confiere y fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se encuentran a disposición de los jueves de control que determinarán su situación legal.

“A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió.