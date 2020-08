Manuel “El Loco” Valdés  (1931- 2020), el cómico más disparatado  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad de actuación, teatral de cine y hasta de deportes lamentó la muerte del comediante Manuel “El Loco” Valdés, quien falleció esta madrugada a los 89 años.

El actor estaba delicado de salud desde hacía tiempo, padecía cáncer de piel, de cerebro y tenía agua en los pulmones. Fue Marcos Valdés, su hijo, quien informó que murió en su casa a las 3:40 de la madrugada y velado en una funeraria de Sullivan de esta ciudad.

La primera instancia oficial en pronunciarse en redes sociales fue el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). Y le siguió la Filmoteca de la UNAM, la primera lo recordó como “una presencia fresca de nuestro cine” nacional, mientras que la segunda solo lamentó el fallecimiento ante sus familiares.

Fue nuestro cómico más disparatado, nuestro absurdo Lobo Feroz, presencia fresca de nuestro cine. Las carcajadas aún resuenan en la saga de la Caperucita Roja o ‘Dos fantasmas y una muchacha’. Buen viaje, Manuel ‘Loco' Valdés: te seguimos mirando sonrientes en las pantallas. pic.twitter.com/RIgvGXkIvl — IMCINE (@imcine) August 28, 2020

Mientras que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) recordó al actor como compañero entrañable de la organización.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel “Loco Valdés”, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz pic.twitter.com/NVV8duQj8P — Andactores (@andactores) August 28, 2020

Incluso el club de futbol América dedicó un tuit en su cuenta, pues el cómico fue ampliamente conocido como un fanático de ese equipo perteneciente a Televisa, empresa para la que siempre trabajó.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Manuel "El Loco Valdés". Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares.

Q.E.P.D. #AméricaYYa 🦅 #SiempreÁguilas pic.twitter.com/wpHu8QCo2M — Club América (@ClubAmerica) August 28, 2020

Vida y obra de “El Loco” Valdés

Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, su carrera comenzó a los 13 años en El hijo desobediente (1945), junto a Tin-Tan, pero el éxito le llegó en Variedades de medio día (1955 – 1957) al lado de Héctor Lechuga, al que le siguieron “Operación Ja-Ja (1966), Ensalada de locos (1970 – 1973); El show del Loco Valdés (1972 – 1974) programa durante el cual fue censurado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez cuando hizo una referencia a Benito Juárez como “Bomberito Juárez”, expresión considerada inaceptable en los setentas. También participó en Variedades de medianoche (1977) y La hora del Loco (1982 – 1986).

En el cine realizó 62 películas compartiendo crédito con comediantes como Los Xochimilcas, Vitola y Chabelo. Realizó Dos fantasmas y una muchacha (1959), alternando con “Tin Tan”, y Dos tontos y un loco (1961) en la cual compartió crédito con los comediantes Marco Antonio Campos “Viruta” y Gaspar Henaine “Capulina”.

Sin embargo, fue en la cinta La caperucita roja (1960) que interpretó a uno de los personajes que lo han consagrado con el público infantil y adulto al hacer el papel de El Lobo Feroz, al cual volvió a dar vida en 1961, 1962 e incluso en 2011.

También realizó doblaje como en la película “Peter Pan: El regreso al país de Nunca Jamás” (2002), como el Capitán Garfio. De manera reciente trabajó con Anima Estudios en la cinta de dibujos animados “La leyenda de la Nahuala” (2007).

Su paso por el teatro fue más corto, con papeles representativos como en Don Juan Tenorio, pero también en El Tenorio Cómico y Aeroplano (2019), donde compartió escenario con otros dos pilares del cine y teatro: Ignacio López Tarso y Sergio Corona.

López Tarso refirió en entrevista este día que esperaban poder reanudar esa obra en algún momento.

“La hicimos hasta que no pudo seguir, estábamos entusiasmados y desgraciadamente ya no se podrá, no será lo mismo sin él”, afirmó.