“Laura” no será el último gran huracán de la temporada, advierte la OMM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que “Laura” no será el último gran huracán de esta temporada en el Atlántico, y recordó que, con el cambio climático, la proporción de ciclones categoría 4 y 5 serán cada vez más normales.

“’Laura’ fue la séptima tormenta con nombre que toca tierra en Estados Unidos esta temporada. Las otras fueron relativamente menores. Y obviamente es, con diferencia, el huracán más intenso y peligroso en lo que va de temporada”, expresó la portavoz del organismo, Claire Nullis.

El huracán “Laura” pasó de categoría 1 a categoría 4 en 24 horas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 241 km/ h. En términos de velocidad del viento, fue la tormenta más fuerte que azotó Louisiana desde 1856. “Laura” es el primer gran huracán en el Golfo de México durante agosto desde “Harvey”, en 2017.

“Laura” ha generado más energía ciclónica acumulada (ACE) hasta el momento que la combinación de todas las otras tormentas con nombre del Atlántico durante agosto (Isaías, Josephine, Kyle y Marco). La ACE es una medida integrada que representa la intensidad y duración de las tormentas.

“Según el experto Eric Blake, todavía nos queda alrededor del 70 por ciento de la actividad fuerte en la temporada, que comenzó antes de lo habitual este año”, añadió Nullis.

NEW: @NOAA's #GOES satellites see the world through a spectrum of different ways with their Advanced Baseline Imager (ABI). Here, #GOES16 captured #HurricaneLaura on Aug. 26 through 16 different channels on ABI. Learn more: https://t.co/LVGurgjiYs pic.twitter.com/Gs7KeCrGmL

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 28, 2020