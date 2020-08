Integrantes de la comunidad LGBT protestan por asesinato de transgénero en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Activistas LGTB y amigos de Brandy Carolina Melchor protestaron este viernes en la explanada de la Fiscalía General del estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato de la mujer transgénero y su madre, María Luisa Huerta, el pasado miércoles 26.

Brandy, de 34 años, y Luisa, de 72, fueron encontradas sin vida y con diversas heridas de arma punzocortante en el interior de una estética de su propiedad, ubicada en la comunidad “Las Cabezas”, de Puente Nacional, donde también se vendían bebidas con alcohol.

La muerte de ambas mujeres fue descubierta por vecinos de la localidad.

De acuerdo con activistas, el doble homicidio tiene todas las características de un crimen de odio por orientación sexual, previsto en el artículo 144 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Con cartulinas de protesta y banderas del orgullo gay, decenas de integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este viernes para exigir justicia y reprochar que en año y medio se han registrado en la entidad 80 crímenes de odio.

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, detalló que los crímenes de odio en Veracruz van al alza, pues mientras en 2018 se contabilizaron 29, la cifra aumentó a 32 al año siguiente, y en lo que va de 2020 se han registrado 19 casos.

Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Xalapa, Puerto de Veracruz, Misantla y Martínez de la Torre, abundó, son los municipios donde se han cometido los asesinatos.

Tras el crimen de Brandy y su madre, los activistas exigieron una audiencia con la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans. Ya antes se solicitó una reunión con la funcionaria estatal, pero fue negada, subrayaron

La activista Jazz Bustamante anunció que a partir de las 7 de la noche de este viernes iniciará una huelga de hambre en el Puerto de Veracruz, en protesta por el asesinato de Brandy.

“Si me muero no importa, creo que lo importante es el mensaje de decirle a la ciudadanía que en Veracruz no se está aplicando la ley”, dijo al periódico Crónica de Xalapa.