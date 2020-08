Playoffs de la NBA se reanudan este sábado tras paro por agresión a Jacob Blake

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los playoffs de la NBA se reanudarán este sábado tras dos días de paro por parte de los jugadores en protesta por la agresión a Jacob Blake, un hombre de raza negra que fue baleado por la espalda por un policía en Kenosha, Wisconsin.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, y la directora ejecutiva del sindicato de jugadores, Michele Roberts, anunciaron que trabajarán en varias iniciativas para promover el acceso al voto, luchar en contra de las desigualdades sociales y a favor de una reforma policial.

La NBA creará una fundación que se centrará en contribuir al empoderamiento económico de las personas negras.

Tras la agresión a Blake, los Bucks de Milwaukee decidieron no jugar el partido de playoffs del miércoles contra los Magic de Orlando.

Este movimiento se extendió a los otros 13 equipos que están en la burbuja de la NBA en un hotel de Orlando y también a las ligas de futbol (MLS), de beisbol (MLB), de hockey (NHL), a la liga femenil de baloncesto (WNBA) y a la de futbol americano (NFL).

Los juegos que estaban programados para el miércoles (Bucks-Magic, Rockets de Houston vs Thunder de Oklahoma City, y Lakers de Los Ángeles vs Trail Blazers de Portland) se jugarán este sábado.

Los juegos del jueves (Jazz de Utah vs Nuggets de Denver, Raptors de Toronto vs Celtics de Boston, y Clippers de L.A. vs Mavericks de Dallas) se disputarán el domingo.

Saturday & Sunday’s NBA Playoffs Schedule pic.twitter.com/VPsThBIuk3 — NBA (@NBA) August 28, 2020

Entre los compromisos que la NBA hizo destaca la creación de una coalición para promover el voto rumbo a las elecciones de noviembre y la defensa de una reforma significativa en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia penal.

Sobre las votaciones, en todas las ciudades donde la NBA tiene una franquicia y la propiedad de su arena los dueños de los equipos trabajarán con los funcionarios locales para convertir esas instalaciones en lugares de votación durante las elecciones para que los ciudadanos tengan una forma de votar en persona durante la pandemia.

Asimismo, se hará un esfuerzo por seguir usando esas instalaciones como lugares para registrar votantes y recibir boletas.

El jueves el presidente Donald Trump calificó a la NBA como una “organización política” cuando se le preguntó sobre las protestas contra la injusticia racial.

“No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus ratings han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA. Se han convertido en una organización política. No creo que eso sea algo bueno para los deportes o para el país”, dijo Trump.

