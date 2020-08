Murió Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor estadunidense Chadwick Boseman, protagonista de la película Black Panther (Pantera Negra) del Universo Cinematográfico de Marvel, murió este viernes a los 43 años.

La noticia del deceso fue confirmada por su publicista Nicki Fioravante a la agencia Associated Press.

En la cuenta de Twitter del actor, su familia publicó un mensaje en el que informan que a Chadwick Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años.

“Murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado”, dice el mensaje.

“Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar.

“Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”, añade el comunicado.

Nacido el 29 de noviembre de 1976 en Carolina del Sur, Chadwick Boseman interpretó también al cantante James Brown en la película Get on up y al beisbolista Jackie Robinson en 42.

En Black Panther protagonizó al monarca del ficticio reino de Wakanda en la cinta que recaudó a escala global mil 347 millones de dólares, y de la que tenía pendiente una secuela y una participación en la serie televisiva What if?. El mismo personaje apareció en Capitán América: Civil War y en las dos últimas entregas de la saga Avengers.