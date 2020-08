López-Gatell pide no sobrestimar casos de posibles reinfectados por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió no sobrestimar los casos de personas que han contagiado con el virus SARS-CoV2, se han enfermado de covid-19, se han recuperado y, tiempo después, se han vuelto a contagiar porque no serán los únicos.

“No sobrestimemos el significado de estos casos. No es ni el primero ni será el último ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuántos hay? Puede haber un número importante si se consideran los casos que se han relatado, pero si se comparan con la enorme cantidad de casos que han estado identificados en esta pandemia, más de 22 millones, es una proporción sumamente pequeña”, aclaró en la conferencia de prensa vespertina sobre las cifras de covid-19 en México.

Citó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre la respuesta inmune de los recuperados de covid-19, la cual, explicó, no es sí versus no, respuesta versus no respuesta, protección versus no protección, sino que depende de la respuesta inmune que tenga cada uno de los seres humanos.

“Esta respuesta inmune puede ser muy eficiente o no tan eficiente o simplemente no ocurrir. Hay muchos factores de las condiciones biológicas de individuo, algunas están determinadas por el estado nutricional, otras por la existencia de comorbilidades, como la diabetes, que también deprime el sistema inmune y otras están determinadas genéticamente por variantes de la expresión del sistema inmune”, explicó.

Por eso, señaló que no es inusual que, en una enfermedad infecciosa, se pueda encontrar con el fenómeno de reinfección.

“La consecuencia potencial puede ser que la eficiencia de la respuesta inmune natural no sea suficiente en todas las personas y, por lo tanto, la expectativa de que las personas queden protegidas después de una primera infección no se cumpla para todas las personas”, añadió.

El funcionario comentó que también podría tener una implicación sobre el uso de la eventual vacuna contra el covid-19, que tengamos una calidad diferente de la respuesta inmune ante la vacuna y esto podría ser un reto si la proporción de personas que no respondan a la vacuna fuera suficientemente grande.

López-Gatell dijo lo anterior a propósito del caso de una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que, al parecer, se volvió a infectar, ante lo cual, el director de esta institución de salud pública, Zoé Robledo, explicó:

“Supimos del comentario que se hizo en un curso compartido por el Conacyt: Inmunidad contra Covid-19. Fue un curso en Facebook y Youtube en donde estuvo el doctor Constantino López Macías, un investigador del Centro Médico Nacional Siglo XXI y comentó este caso de una residente del IMSS que enfermó, se recuperó de covid-19 y lo que nos reportan, de la Dirección de Prestaciones Médicas, es que hace aproximadamente cuatro meses fue que tuvo la enfermedad y hace dos meses se expuso, no laboralmente, a una persona con covid-19.

“Se ha tomado muestras para investigar el caso. Sin embargo, lo que nos reportan es que, a la fecha, no se tienen resultados de las muestras del exudado faríngeo, entonces no se han enviado a la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica del IMSS, por lo cual, todavía no lo podríamos confirmar así”, expresó.