Nosotros también tenemos aliados… y podemos sumar hasta 64: PRI a PT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que no permitirá que se vulnere el orden en la Cámara de Diputados, luego de que esta tarde el Partido del Trabajo (PT) sumó oficialmente cuatro diputados más a su bancada en San Lázaro, medida que lo convierte en la tercera fuerza política, con amplias posibilidades de arrebatarle al tricolor la presidencia de la Mesa Directiva.

En un comunicado, el PRI subrayó que siempre ha creído en la legalidad de los acuerdos parlamentarios, y agregó: “En este sentido, como instituto político, agradecemos y valoramos mucho el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN) en esta lucha por hacer respetar la democracia”.

El Revolucionario Institucional –aseguró– “es el único partido que puede poner orden en este desorden que hay en el país”.

Esta mañana, en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, advirtió que ellos también podrían dar la noticia de tener hasta más de 60 integrantes en su bancada, pues “nosotros también tenemos aliados”.

Subrayó: “Y si de repente resulta que el PRI ya no tiene 46 y ahora tiene 58, entonces, ¿cómo le van a hacer?; también nosotros tenemos esa posibilidad de ir a lo que no queremos, a estas trampas para eludir los acuerdos, de no respetar acuerdos establecidos, pueden pasar muchas cosas.

“Qué pasaría si el lunes no tiene 46, tiene 58 y ellos dicen tenemos 59 y el PRI dice fíjate que por pura casualidad tengo 64, tenemos aliados, pero no hay que llegar a eso”, apuntó el priista.

En los fichajes de última hora que hizo el PT aparecen nombres como el de Héctor Serrano y Mauricio Toledo, dos experredistas que formaron parte del equipo de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México, cuyo desempeño fue por demás cuestionado.