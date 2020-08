Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía entregan instalaciones a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía (MOFE) entregaron a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el último plantel que se encontraba tomado por los grupos de colectivos feministas, luego de cumplirse sus demandas.

A través de un mensaje transmitido en sus redes sociales, las MOFE declararon que hoy concluye un ciclo de tomas por parte de mujeres organizadas “que dignamente decidieron plantearse un límite a las violencias machistas que se viven diariamente en esta universidad”.

Detallaron que en total 19 planteles fueron tomados o estuvieron en paro, con el propósito de tener una educación digna y libre de violencia, que los agresores fueran expulsados y que el sistema y las autoridades de la UNAM dejaran de revictimizarlas y encubrir a violadores y acosadores.

“Hemos obligado a la universidad a reconocer la deuda histórica que se tiene para con nosotras y todas las mujeres que la integran”, declararon. Asimismo, comentaron que se vieron obligadas a esta situación porque las autoridades universitarias no hicieron lo correspondiente a sus obligaciones, hasta que no les dejaron otra opción.

“Esta toma no fue la primera ni la única expresión que emprendimos en exigencia a hacer valer nuestros derechos, ni tampoco será la última, porque aquí comienza una nueva etapa para todas las universitarias, ya que las redes que hemos tejido entre nosotras seguirán floreciendo en defensa de nuestra vida”, recalcaron.

Y más: “Queremos que nuestras compañeras, amigas y hermanas sepan que no están solas, que somos muchas, que les creemos, que las queremos y las apoyamos; que esta lucha fue de todas y de cada una de las que nos han apoyado y de las que no, también, porque no sólo somos nosotras, somos todas y cada una de las mujeres que pusieron el cuerpo desde el primer día de toma”.

Por su parte, la universidad detalló en un boletín que luego de que las MOFE entregaran el edificio principal a la dirección de la Facultad de Economía, la totalidad de las escuelas y facultades de la UNAM son nuevamente administradas por las respectivas autoridades académicas.