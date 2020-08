Está mal quien piense que es automática su candidatura por estar en Morena: Bonilla

MEXICALI, BC (apro).- El que piense que por pertenecer a Morena tiene automáticamente la candidatura al gobierno de Baja California, está mal, advirtió el gobernador Jaime Bonilla Valdez, en clara referencia al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien, subrayó, no trabaja.

“Yo sé que vengo siendo un gobernador muy incómodo para ellos, porque yo sí voy a las colonias”, expresó.

Bonilla Valdez aclaró que hizo campaña con todos los alcaldes y que no tiene conflicto con ellos, pero cuándo sí los va a haber “es cuando no cumplen con su palabra”.

Añadió: “En Morena no hay vacas sagradas. No hay. El que piense que porque va a estar en Morena ya es automática su ascendencia o la candidatura, está mal. No se va a permitir, yo no lo voy a permitir, simple y sencillamente. Hasta el último día de mi gobierno voy a estar pidiendo a los presidentes municipales que atiendan a las colonias. Y más cuando aspiran a otra posición, primero que cumplan con el compromiso que tienen hoy.”

Durante su mensaje en redes, el gobernador hizo referencia a las quejas de habitantes de algunas colonias de Tijuana por no contar con el servicio de recolección de basura.

Hay colonias en las que ni siquiera conocen al presidente municipal, dijo. “Yo fui en campaña y el hoy alcalde no acudió”, insistió.

“Yo tengo un problema de fondo, y es que no se presentan los presidentes municipales a estos lugares, y la gente lo dice: ‘no viene, no conocen el tema’”.

Luego se vanaglorió de su trabajo al frente del gobierno y lanzó: “El problema que tiene los alcaldes es que tienen un gobernador que sí va a las colonias”.

En reiteradas ocasiones, Bonilla subrayó que su diferendo con el alcalde de Tijuana no es ideológico ni es político, “simplemente es de trabajo”.

Desde el lunes 24, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, acusó al gobernador de atacarlo, y aseguró que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, lo amenazó con una investigación a su secretario por la venta de un decomiso de estupefacientes, cuyo dinero se utilizaría para su campaña a la gubernatura.

En redes sociales, el alcalde denunció a Peralta, y aclaró que no hubo tal decomiso y que no se encuentra en campaña.