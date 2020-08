Nery Castillo, retirado del futbol y dedicado a la pesca deportiva en Atenas

MONTERREY (proceso.com.mx).­– Nery Castillo se encuentra retirado de toda actividad futbolística y, por lo que expresa, no extraña el balón.

Actualmente vive refugiado en Atenas, junto con su familia, donde tiene el próspero negocio Nery’s Fishing, de pesca deportiva, giro al que se dedica después de colgar los botines en el 2014, luego de una discreta actuación en el Rayo Vallecano, del futbol español.

De su paso por el balompié mexicano, en León y Pachuca, dice que le faltó suerte. Reconoce que sonó para jugar en Chivas y que entró en tratos para enrolarse a Santos, aunque al final terminó por irse de México.

Lo que más se recuerda del jugador nacido en San Luis Potosí es aquella destacada actuación con la Camiseta de la Selección Mexicana en la Copa América del 2007, donde anotó un golazo a Brasil. Aunque también dejó un mal sabor por la amarga discusión con los periodistas en una conferencia de prensa del 2009.

Dice que no influyó en nada en su carrera aquel incidente con la prensa, aunque acepta que hizo una tormenta en un vaso.

De su trayectoria, se arrepiente de haber dejado al Olympiacos, club helénico en el que pasó sus mejores años como futbolista, con varias ligas conquistadas, y donde se sintió más a gusto.

Discreto ante los medios, reacio a dar entrevistas, Nery Alberto Castillo Confalonieri acepta charlar con Proceso desde Grecia, en este intercambio vía Facebook, de pregunta y respuesta, que aquí se reproduce textual.

–¿A qué te dedicas?, ¿cómo es tu vida actualmente?

–Actualmente, manejo un negocio de venta de artículos de pesca. Y mi vida es la mejor, puedo decir que más que nunca.

–¿Estás retirado definitivamente del futbol?

–Sí. Sí es así.

–¿Qué te hizo dejar las canchas?

–El futbol ya no me hacía sentir felicidad, por ello opté por dedicarme al 100% a mi negocio.

–¿Por qué desapareciste de pronto del futbol, cuando tu carrera estaba en buen momento y eras joven?

–Me retiré en el 2014, tenía 30 años, no lo era tanto, pero realmente ya no me interesaba el futbol. Por ahí a través de mi representante en el 2016, el equipo Santos de México buscó mis servicios, además de otros equipos de la Liga Mexicana, pero ya tenía bien definido mi futuro, el cual es la pesca deportiva.

–¿Por qué no pudiste consolidarte en el futbol mexicano con Pachuca y León?

–Yo siempre di lo mejor de mí en todos los clubes que estuve, por ahí no tuve mucha suerte y al final la gente y la prensa siempre está sobre los jugadores y es cuando más te revientan.

–¿Tuviste oportunidad de firmar con otros clubes de México?

–Sí, como te lo mencioné, Santos me contactó después de retirarme, quizás cuando estuve en León, hubo rumores que me ponían en Chivas, pero al final rumores.

–¿Cómo vives fuera de los reflectores, extrañas la fama?

–Completamente feliz, no extraño los reflectores, porque al final de cuenta tienes mayor privacidad.

–¿Utilizarás tu experiencia como futbolista para ser director técnico?

–No tengo contemplado por el momento regresar al ámbito futbolístico.

–¿Influyó en tu carrera aquella discusión con los reporteros mexicanos en el 2009?

–Jamás influyó. La prensa mexicana es la única que habla mal de los propios jugadores mexicanos y eso es lamentable.

–¿Planeas regresar a México a vivir, a unirte a algún club?

–Estoy retirado, y por el momento estoy feliz en Atenas y me va bien, aunque con esta pandemia pues hay mayor dificultad.

–¿Fue un error dejar el Olypiacos FC, club con el que parece que viviste tu mejor época?

–Sí, totalmente, porque estaba en el mejor momento. Lamentablemente yo no quería irme, amaba al equipo, pero ellos Olypiacos FC ya tenían un acuerdo con Shakthar (Ucrania) y fue tanta la impotencia que al final lo hice por mi familia, para su futuro.

–¿Cambiarías ahora alguna de las decisiones que tomaste en tu carrera deportiva?

–Quizás haber tenido roces con la prensa, creo que les di más importancia de la que merecían, en pocas palabras, me ahogué en un vaso.

–¿Qué piensas de la vida de un futbolista, que parece vivir en una burbuja de privilegios?

–El futbol es bonito, no considero que sea una burbuja, simplemente son los logros que uno va consiguiendo, el fruto de los sacrificios que uno como persona realiza.

–La afición en México pregunta por ti. ¿Hay algún mensaje, alguna aclaración, palabras que quieras decir a los aficionados del país?

–Siempre lo he dicho, México es un país bello, tuve la oportunidad de jugar allá y que los invito a Nery’s Fishing.