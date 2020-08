“El tatuaje no hace a la persona”, dice al fiscal de BC la madre de Danna Miriam

MEXICALI, BC (proceso.com.mx).- “Los tatuajes no definen a una persona… justicia”, se leía en una de las pancartas que familiares y amigos de Danna Miriam, portaban afuera del juzgado donde este sábado se realizaría la primera audiencia de vinculación a proceso de los presuntos asesinos de la joven de 16 años.

La audiencia se suspendió por la falta de testigos.

Danna Miriam, de 16 años, fue apuñalada presuntamente por tres hombres, quienes luego prendieron fuego al cuerpo y lo aventaron a un lote baldío; el momento fue captado por las cámaras de seguridad, lo que sirvió para detener a los presuntos responsables.

Fiscal de BC sobre feminicidio de Danna Mariam: “Pues la niña también traía tatuajes por todos lados”

María Luisa Reyes, madre de la joven, recriminó las declaraciones del fiscal del Estado, Guillermo Ruiz, quien al referirse al caso destacó que la joven “tenía tatuajes”.

“El tatuaje no hace a la persona… quiero la pena máxima (para) todos y que se limpie el nombre de mi niña”, comentó la madre de Danna.

“Que era menor y estaba tatuada, sí, claro que sí. Es como cualquier adolescente que estaba viviendo muy rápido la vida, pero pues no tenía por qué haber acabado así”, declaró la madre de Danna al periodista local, Erick Reynaga.

Tanto la madre de Danna como su hermana, Marisela, coincidieron en que el fiscal la discriminó al hacer hincapié en su apariencia: “la discriminó definitivamente, en toda la familia existe una persona tatuada y no ocupa ser de la calle para esto, todas las hermanas de ella estamos tatuadas y no por eso nos van a discriminar. El tatuaje no hace a la persona”, inisistió.

Cuauhtémoc Castilla Gracia, abogado del caso, pidió que a la madre y su hermana se les reconozca en su carácter de víctimas indirectas, como lo establece la Ley General de Víctimas.

“Justicia para Danna”, “Queremos pena máxima”, fueron las pancartas que se repitieron en más de tres ocasiones.

Se espera que el asesinato sea reclasificado como feminicidio y que a los responsables se les aplique una pena de 50 años.

La audiencia fue reprogramada para este domingo por la jueza de Control, Rocío Margarita Arce López.