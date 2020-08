Nortec: Bostich + Fussible en el foro virtual “Diversa”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con las bandas mexicanas “Nortec: Bostich + Fussible” y “Sotomayor”, se realizó el festival virtual “Diversa” al atardecer del sábado 29 de agosto vía la plataforma YouTube, destacando un mensaje especial de “cero discriminación” para impulsar una mayor cultura sexual.

El evento se transmitió a través del canal oficial “México Vivo” presentado por Margaret Y Ya, reconocida drag queen quien participó en los ‘shows’ “La más draga” y “RuPaul’s Drag Race”, además contar con la presencia de los DJ’s Matías Aguayo y Regina Pozo “Puma”.

La versión digital de “Diversa” (producida desde el Hotel W) tiene la finalidad recaudar fondos para la Fundación México Vivo y con ello dar continuidad a la campaña “Alzo La Voz”. De tal modo buscan compartir educación sexual a más de 200 mil jóvenes, así como brindar insumos de salud a más de 500 mil personas de poblaciones vulnerables (condones, pruebas de VIH, pruebas de sífilis y anticonceptivos de emergencia).

En entrevista para proceso.com.mx, Ramón Amezcua, integrante de Nortec: Bostich + Fussible, comenta que estos encuentros permiten llevar al público un mensaje de educación y conciencia sobre el respeto a la diversidad y sexualidad.

Luego de reconocer que “México es muy diverso en todos los temas, lo vemos todo el tiempo en las redes sociales”, para el músico un punto angular en la materia está enfocado en cuestiones de género:

“Estoy a favor de que haya respeto, hemos crecido en una cultura del machismo, se ha trasmitido hasta de las mismas abuelas o mamás, de alguna manera inconsciente de servirle al hombre, se veía normal esa superioridad de hasta servir el desayuno, eso debe romperse. El feminismo tiene el sentido de cambiarnos el ‘chip’ del machismo, en la familia deben tener los mismos derechos un hijo o una hija, al igual que el hombre, y aunque en ocasiones también hay mujeres golpeadoras, como personas y sociedad lo importante es el respeto y la educación; eso lo aprendemos en el hogar”.

Detalla que las responsabilidades y avances se generan individualmente: “es muy importante la educación, porque si no hay apoyo gubernamental para los problemas tenemos que empezar nosotros mismos, la misma gente debe resolver el machismo, pero también hay que romper esos patrones extremistas de machismo y feminismo, debemos de buscar una igualdad o equidad, vernos todos como humanos sin importar preferencias”.

Por otro lado y sobre la pandemia, afirma que para él ha sido “una oportunidad de tener un acercamiento con la familia, incluso me ha favorecido estar más en el estudio, tenía aparatos arrumbados que desempolvé y le estamos sacamos jugo, lo cual no habría podido hacer estando en una gira, ahora todo se recicla y se es más creativo”.

Sin embargo, lamenta las afectaciones del confinamiento en especial para la industria musical:

“Está complicado para todos, es muy difícil, hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar y la gente está desesperada, a muchos hasta ya no le importa si les da o no les da el covid con tal de tener un ingreso y poder sobrevivir. En la música dependemos de los eventos, hay gente de producción e ingenieros que esto les trajo un colapso. Hay algunos programas de ayuda del gobierno de la 4T; nosotros no la aceptamos, pero esta ayuda debe ser general porque no hay registros de la mayoría de freelancers, en un futuro es necesario un mayor control de los músicos”.

En cuanto a los formatos de reactivación como los auto-conciertos concluye que “para monetizarse lo veo complicado, 200 o 300 autos no alcanza ese dinero para tanto gasto de producción, no lo veo redituable. Lo que veo conveniente es reducir costos, cobrar menos los accesos y recibir menos gente, no gastar tanto, nosotros estamos conscientes que podemos pedir menos y adaptarnos a esa realidad de que será gradual”.

Nortec: Bostich + Fussible surgieron en 1999 como parte de la creciente escena electrónica de Tijuana, conformándose por Pepe Mogt y Ramón Amezcua, quienes siguen evolucionando en su estilo alcanzando el gusto en nuevas generaciones. La expectativa de “Diversa” es alcanzar diálogos sobre salud sexual entre más de 750 mil personas, con contenidos educativos en línea.